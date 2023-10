Sumar asegura que el informe de los expertos que presentarán el martes no será su propuesta final sobre la amnistía

Sumar rebaja las expectativas sobre el acto de este martes en el que presentarán una propuesta sobre la amnistía. La vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, anunció el viernes que mañana presentarían el dictamen que una veintena de expertos prepara desde hace varias semanas de cara a una futura ley de amnistía. Pero ese texto que se hará público mañana no será una propuesta concreta para esta medida: no habrá un articulado y tampoco todo lo que allí quede reflejado formará parte del texto definitivo que Sumar aporte para la redacción de esa futura ley.

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado en una rueda de prensa este lunes que el documento que se presentará mañana no será la propuesta de la coalición para una ley de amnistía. “Es una herramienta de trabajo que los juristas están poniendo a disposición”, ha dicho. “Una cosa es el dictamen de los expertos que nos va a ayudar y otra cosa son la negociaciones sobre la propuesta legislativa que vamos a presentar”, ha precisado.

Sumar encargó hace varias semanas un documento a una veintena de catedráticos y juristas, liderados por Jaume Asens, para que elaborasen un análisis sobre la viabilidad de la amnistía. Los autores del informe son un grupo de profesores y expertos en derecho penal. Según sus impulsores, esta iniciativa contribuirá a “clarificar el debate sobre la amnistía”. “Es un paso necesario para culminar el camino de la desjudicialización del conflicto político entre Catalunya y España que se inició con los indultos y la reforma del código penal”, apuntan fuentes del espacio político.

Este martes, en un acto en Barcelona, el propio Asens, acompañado de algunos de estos expertos como Nicolás García Rivas, Rosa Lluch, Joaquín Urías, expondrán en público las conclusiones de esos trabajos. “El texto pretende ser de utilidad para seguir avanzando en la agenda de desjudicialización del conflicto político en Catalunya. Hay que aclarar que el trabajo que presentaremos no es el dictamen cuyo contenido se ha publicado en algún periódico. Un portavoz del equipo redactor dará a conocer los detalles el martes”, dijo este fin de semana Asens en un mensaje en Twitter.

Después de que Díaz anunciase la convocatoria de este acto, El Periódico avanzó los detalles de la propuesta concreta que maneja Sumar para esa futura ley. Según ese texto, según confirmaron a este diario fuentes conocedoras de la propuesta, la formación pretende que se perdonen penalmente “todas las acciones u omisiones de intencionalidad política vinculadas al objetivo de lograr la autodeterminación de Catalunya tipificadas como infracciones penales o administrativas que hubieran tenido lugar entre el 1 de enero de 2013 y el momento de la entrada en vigor de esta ley”.

Pero este lunes, Urtasun ha apuntado que esa propuesta no es todavía una versión definitiva y que los trabajos sobre esa futura ley todavía siguen vigentes. Tampoco está claro aún si la futura ley será una propuesta conjunta, firmada por el PSOE, Sumar y los partidos independentistas, o si se trabajará en el Congreso sobre la propuesta de un único partido. “Hay distintas maneras de presentar esa iniciativa, tanto en su forma jurídica como en quién es el proponente. Para nosotros esta cuestión no es tanto el cómo o el qué. No es tan importante el cómo, los plazos, o el formato sino que estemos de acuerdo en lo que queremos hacer”, ha dicho el portavoz de Sumar.

“Quiero diferenciar el dictamen que vamos a presentar mañana de la futura iniciativa. Habrá unas pautas, unas claves pero son dos cosas distintas. Esa iniciativa va a salir de ese diálogo será fruto de la negociación y del diálogo de las fuerzas políticas. A partir de aquí encontraremos una síntesis”, ha insistido Urtasun.

En el documento de mañana, explican en la formación, habrá una reflexión jurídica sobre la constitucionalidad de una amnistía y una recopilación de las experiencias de otros países sobre el tema, por ejemplo la de la Constitución alemana, Ley Fundamental de Bonn de 1949. Esas tesis servirán después a Sumar para elaborar su propia propuesta para una iniciativa legislativa concreta.