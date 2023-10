Sumar presentará el martes en Barcelona un informe jurídico sobre la amnistía

Sumar presentará el martes en un acto en Barcelona un informe jurídico sobre la amnistía para los encausados del procés, la medida que se ha convertido en el nudo de las negociaciones para investir a Pedro Sánchez. Yolanda Díaz, de visita a la capital catalana, ha anunciado en TVE que se tratará de un documento elaborado por un equipo de juristas vinculados a su espacio político. Lo harán público, entre otros expertos, el profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urias, o el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo.

Díaz regresará así a Barcelona después de una intensa agenda en la ciudad esta misma semana, con reuniones con sindicatos y patronales, y lo hará para poner sobre la mesa la argumentación jurídica en la que viene trabajando su plataforma política para avalar una ley de amnistía. La vicepresidenta segunda en funciones ha dejado también la puerta abierta a que Junts pueda participar en la mesa de diálogo hasta ahora integrada por Gobierno y Generalitat, y ha añadido que el acuerdo que salga de ella “por supuesto” deberá ser votado por los catalanes.

El documento técnico para “abordar” la amnistía se presentará en un acto en el Ateneo Barcelonés organizado por Sumar y por En Comú Podemo, y estará encabezado por Díaz y por Jaume Asens, el exdiputado morado que sirve de interlocutor con Junts y quien ha coordinado la elaboración del texto. Además de Urías y Pérez Royo, el informe está avalado por otros dos autores que intervendrán en el acto: Merche García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), y Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Según sus impulsores, esta iniciativa contribuirá a “clarificar el debate sobre la amnistía”. “Es un paso necesario para culminar el camino de la desjudicialización del conflicto político entre Catalunya y España que se inició con los indultos y la reforma del código penal”, apuntan fuentes del espacio político.

Desde que las elecciones del 23J dejaron la presidencia de Sánchez en manos de los partidos independentistas, y en especial del Junts de Carles Puigdemont, Díaz ha tratado de interceder para facilitar las conversaciones. El mayor ejemplo de ello fue su viaje a Bruselas para reunirse con el expresident de la Generalitat, así como el papel desempeñado por Asens como interlocutor. Ahora, Sumar va un paso más allá y detallará su idea de cómo debe ser la ley de amnistía para que encaje en la Constitución.

En paralelo, Sumar sigue negociando con el PSOE los términos de la reedición del acuerdo de Gobierno. Durante sus encuentros con sindicatos y patronal esta semana, Díaz ha manifestado que espera poder cerrar un acuerdo de gobierno con el PSOE este mismo mes.

“Yo quiero alentar la esperanza y creo que el acuerdo es factible”, ha insistido en la entrevista en TVE. “En campaña electoral la puesta en escena era que el PSOE y Sumar transmitíamos que caminábamos juntos, y esto es lo que estamos haciendo en una negociación que es muy compleja, en la que hay muchas partes y en la que trabajamos todos para que salga bien”, ha recalcado la vicepresidenta.

En cuanto a las carteras ministeriales, ha planteado que hay que llegar antes a un acuerdo. Por lo que ha asegurado que ni el equipo de Sánchez ni el suyo están hablando actualmente del reparto de cargos.

Por otra parte, la también ministra de Trabajo en funciones ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya estado llamando a participar en la manifestación del domingo en Barcelona que ha convocado a Sociedad Civil Catalana contra la amnistía y la autodeterminación en Barcelona. “Quien quiera manifestarse, mientras no sea de forma violenta, puede hacerlo, por supuesto. Pero a mí nunca me verán incendiando una parte contra la otra. Si yo alentara como ministra una manifestación, no quiero pensar en lo que pasaría. Hay presidentes y presidentes que llaman a la manifestación y no pasa nada”, ha criticado.