Sumar se queda a un paso de superar a Vox y Yolanda Díaz tratará de reeditar un Gobierno progresista

Noche de infarto en los cuarteles generales de Sumar que ha devenido en euforia. La herramienta política que lidera Yolanda Díaz, que arrancó la campaña con enormes dificultades, con una coalición de 15 partidos sin articular y tras unos duros resultados para la izquierda el 28M, ha conseguido mantener un balance suficiente para ser determinante en la posible reedición de un gobierno de coalición con el PSOE, que ahora depende de la voluntad de Junts. Díaz se ha comprometido a buscar esa mayoría en el primer discurso tras conocerse los resultados. La victoria moral de frenar por el momento la llegada de la derecha y la ultraderecha al poder solo ha quedado manchada para Sumar por dos motivos: no logran superar a Vox para quedarse con la tercera posición y quedan cuatro escaños por debajo de los que obtuvo Unidas Podemos en 2019.

Sánchez mejora los resultados del PSOE y frena a las derechas: “El bloque involucionista ha fracasado”

Sumar ha conseguido 31 diputados que serán fundamentales si los partidos del Gobierno consiguen los apoyos parlamentarios para reeditar la coalición. Díaz no ha logrado ampliar el espacio electoral que cosechó Unidas Podemos hace cuatro años, pero mantiene un importante peso en el Congreso gracias a los 3 millones de votantes que ha conseguido convencer. La pugna con Vox por esa tercera plaza, que se prometía feroz, ha quedado prácticamente en un empate en votos que la pujanza de la ultraderecha en las provincias más pequeñas ha decantado a su favor. Un diferencia de apenas 20.000 votos que rentabilizan con dos escaños más.

Tras conocer los resultados, Yolanda Díaz se ha comprometido a buscar los apoyos para un nuevo gobierno de coalición progresista, que con el balance parlamentario actual solo se podrá dar si logran al menos la abstención de Junts, así como el apoyo del resto de formaciones que se consolidaron como socios del Gobierno en la pasada legislatura. “Ya saben que hago de la política el diálogo. Desde mañana me pongo a dialogar con todas las fuerzas y formaciones progresistas y demócratas para garantizar el gobierno en España”, ha prometido en sus primeras declaraciones. “La esperanza venció al miedo y a partir de mañana seguimos ganando derechos”, ha defendido.

Díaz ha subido al escenario acompañada de las principales caras de la coalición. El portavoz de la campaña, Ernest Urtasun; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; el líder de Más País, Íñigo Errejón; el coordinador federal de Izquierda Unida; pero también Mónica García, Tesh Sidi y Rita Maestre; el secretario de Economía de Podemos y portavoz en la campaña, Nacho Álvarez, el número dos de Díaz, Agustín Santos Maraver, o el exdiputado de Podemos Pablo Bustinduy.

En el búnker de campaña, donde los periodistas redactaban sus crónicas, un nutrido grupo de simpatizantes de los principales de la coalición ha acudido a celebrar los resultados. Díaz, apenas sin voz por una infección de garganta que la ha acompañado en los últimos días de campaña, ha agradecido “a todos los que salieron a votar con dudas y con miedo”. “Había gente que estaba muy preocupada y hoy creo que la gente va a dormir más tranquila. La democracia ha ganado y sale fortalecida, hemos ganado”, ha lanzado entre los aplausos del público.

La victoria del bloque progresista por encima de las derechas, que ninguna encuesta salvo el CIS había vaticinado, se celebró después en la sede con abrazos y champán. La líder de Sumar salió a la calle para agradecer a las personas que se acercaron hasta allí para celebrar. Los dirigentes de Sumar hablaban esta semana de remontada pero ante el dibujo de las encuestas era difícil saber si era un convencimiento real o un mero deseo. Este domingo, algunos en la coalición reprochaban el escepticismo a los incrédulos: “Había partido”.

El partido no obstante se ha podido disputar hasta el final sobre todo por el PSOE, que ha mejorado los resultados de hace cuatro años. El espacio progresista que entonces concurría dividido entre Unidas Podemos, Compromís y Más País consiguió en total 38 diputados que ahora caen a 31. Se han perdido escaños en Madrid, Euskadi o Tenerife. Son unos 678.000 votos menos que la plataforma que nació con la ambición de ampliar el espacio político a la izquierda del PSOE no ha conseguido retener.

El partido de Díaz consigue 10 diputados; Podemos e IU, 5

El resultado de Sumar tiene una importante lectura interna sobre todo después de las tensiones vividas tras los primeros días del adelanto electoral cuando una quincena de partidos tuvo que sentarse a negociar su integración en una misma coalición. En esos días, los partidos negociaron sus posiciones en función de los escaños que consideraban más factibles.

El reparto finalmente ha quedado repartido de la siguiente manera. Sumar, registrado como partido instrumental para incorporar a independientes y liderazgos afines a Yolanda Díaz, mantendrá diez asientos en el Congreso: la propia ministra pero también su número dos, Agustín Santos Maraver, o las políticas gallegas Marta Lois y Verónica Martínez. También Txema Guijarro, que formó parte de Podemos y que durante esta legislatura se ha acercado a la vicepresidenta.

Y después, tanto Podemos como Izquierda Unida y los comuns igualan sus fuerzas en diputados. Cada grupo tendrá cinco escaños, lo que cambiar radicalmente el balance que había supuesto hasta ahora la relación entre los de Garzón y los de Belarra en Unidas Podemos. Entre las figuras relevantes de Podemos estarán su propia secretaria general y la secretaria de organización del partido, Lilith Verstrynge.

Esta nueva posición de Podemos en el espacio de la izquierda llevará previsiblemente a una reflexión dentro del partido, que firmó el pacto de coalición a pesar de denunciar un veto a su número dos, Irene Montero. La ministra de Igualdad ha publicado un tuit tras conocerse el recuento definitivo. “Gobierno de coalición. Mayoría plurinacional. Feminismo. Podemos seguirá dejándose la piel para empujar las transformaciones que España necesita.Al fascismo se le frena con más derechos”, ha defendido.

Gobierno de coalición. Mayoría plurinacional. Feminismo.

Podemos seguirá dejándose la piel para empujar las transformaciones que España necesita.

Al fascismo se le frena con más derechos 💜🏳️‍⚧️🏳️‍🌈💪🏼 https://t.co/R28BXMa0cw — Irene Montero (@IreneMontero) 23 de julio de 2023

