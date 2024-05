Teresa Ribera, sobre la pugna del PP con Vox: “Si el PP ha llegado a la conclusión de que es ultraderecha, puede romper los pactos”

La candidata del PSOE para las elecciones europeas, Teresa Ribera, ve la pugna del PP y Vox desde la barrera mientras ve cómo las perspectivas de los socialistas aumentan respecto al punto de partida. Las encuestas no pronostican una gran distancia y el PSOE y Pedro Sánchez van a echar el resto en lo que queda hasta el 9 de junio para acortarle todo lo posible al PP, contra quien focalizan sus ataques por abrir la puerta a un acuerdo con la extrema derecha personificada en Giorgia Meloni a nivel europeo. Ribera ha reprochado a Alberto Núñez Feijóo que arremeta ahora contra Santiago Abascal tras haber llegado a acuerdos hace tan solo un año tras las municipales y autonómicas.

“Si el Partido Popular ha llegado a la conclusión de que Vox es ultraderecha, [está] en contra de los ciudadanos españoles, en contra de las políticas progresistas, en contra del bienestar de los españoles, lo tiene facilísimo: puede romper esos pactos a los que llegó”, ha afirmado la vicepresidenta tercera en una rueda de prensa organizada por la Agencia EFE con motivo de la campaña electoral en la que ha reprochado algunas decisiones “bochornosas” de esos gobiernos, como las “leyes de la desmemoria” que precisamente el Gobierno ha llevado al Tribunal Constitucional este martes.

“Introducir a la ultraderecha en las instituciones no solo no la frena sino la alimenta hace que crezca. El PP cometió el error de mimetizarse con la ultraderecha y es posible que lo que tema es facilitar que se amplíe el espacio de la ultraderecha”, ha reflexionado Ribera sobre el auge de la extrema derecha que se va a producir en estas elecciones a nivel europeo.

La candidata del PSOE ha reprochado a Feijóo y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que hayan mostrado sin tapujos su intención de pactar con Meloni tras los comicios. “Es capital decir no a la ultraderecha”, ha solemnizado Ribera, que ha asegurado que no hay una extrema derecha “buena” y una “mala” antes de recordar que tiene un discurso xenófobo y pone en riesgo algunos derechos, como los de las mujeres o las personas LGTBI. “Nunca jamás se ha conseguido frenar a la extrema derecha nomalizándola en las instituciones. En esto tienen experiencia los franceses”, ha ejemplificado, antes de tachar de “perturbador” ver cómo Marine Le Pen invita a Meloni a formar un 'supergrupo' en la Eurocámara, donde la unión de todas esas formaciones las convertiría en la segunda fuerza.

Ribera también ha aprovechado para zanjar la polémica por sus palabras en una entrevista con los medios de Vocento en la que no cerraba la puerta a llegar a acuerdos con ECR (el grupo del que forman parte Vox y Meloni) y lo circunscribía a la “aritmética” de la Eurocámara tras las elecciones y a si “las propuestas que hacen son con arreglo a los valores europes”. “Jamás he abierto la puerta a pactar con Meloni. La ultraderecha es siempre ultraderecha . Me parece un error pensar que se puede alcanzar un pacto de legislatura con la extrema derecha”, ha dicho Ribera, que ha censurado que Von der Leyen haga ese tipo de “guiños”. “Es una línea roja de la familia socialdemócrata y del PSOE, no vamos a cambiar de criterio”, ha rematado antes de asegurar que la “cita” en la entrevista “ha generado alguna confusión”. “Claro que depende de la aritmética del Parlamento, por eso es importante que sea una aritmética que tenga cifras que nos den el respaldo por las instituciones y por la manera de entender la democracia y la posición de interés dentro del PSOE”.

La socialista también ha reprochado al PP sus críticas por el reconocimiento del Estado palestino y ha instado a Feijóo a que dé su opinión sobre la solución de los dos estados para el conflicto en Oriente Medio que está recogida en las resoluciones de la ONU. “Si el Partido Popular considera que esta defensa del orden internacional basado en reglas es algo positivo desde el punto de vista electoral, no tiene más que decirlo”, ha expresado Ribera que ha recordado que en Noruega y en Irlanda, donde gobiernan los aliados europeos del PP, la decisión es respaldada “unánimemente por su arco parlamentario”.

“No creo que haya ningún motivo por el que se deba retrasar más la defensa de la recuperación de la normalidad y el derecho internacional y terminar una vez por todas con esta ofensiva tan terrible que estamos viendo en este territorio”, ha señalado Ribera, que sí ve en lo que está ocurriendo en Gaza lo que se entiende “en términos comunes como genocidio” después de que lo afirmara con rotundidad la ministra de Defensa, Margarita Robles, pero evitara respaldar esas declaraciones el jefe de la diplomacia, José Manuel Albares, bajo la premisa de que es algo que están dilucidando los tribunales internacionales.