Última hora sobre la actualidad política

09:46 h

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este miércoles que “lo mejor” para España “es un pacto entre los dos grandes partidos”, en alusión a PP y PSOE, “para que gobierne la lista más votada” en cada una de las citas electorales. En una entrevista en El Confidencial, Feijóo ha responsabilizado además a los socialistas de que su primera actuación como líder de la oposición haya sido permitir por primera vez la entrada de Vox en un gobierno autonómico como el de Castilla y León. “La respuesta del PSOE es claramente no a la investidura y por tanto obligar a que el PP negocie un pacto con Vox. Esa es la estrategia de los socialistas. Por eso es sorprendente que el PSOE hable tanto de los pactos con Vox y a la vez los proteja tanto”, ha denunciado.

En sus respuestas al citado diario, Feijóo, cuya dirección ha asumido parte del discurso ultra de Vox, asegura en cambio que la extrema derecha no tiene un “ideario de gestión”. “Vox es una incógnita. En gestión, no ha debutado. España en este momento no está ni para incógnitas ni para partidos que, probablemente en uno de los momentos de mayor complejidad económica, no han gestionado un euro nunca”, afirma, pese al acuerdo que él mismo ha avalado en Castilla y León.

Informa Iñigo Aduriz.