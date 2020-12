Unidas Podemos cede y acepta la compensación a los grandes propietarios en la paralización de los desahucios

Unidas Podemos rectifica y cede ante la parte socialista del Gobierno en el decreto antidesahucios. Los de Pablo Iglesias han terminado aceptando la posición de los socialistas, que consideraban que era necesario incluir en la normativa que el Ejecutivo pretende aprobar antes de que acabe el año una compensación económica para los propietarios que acrediten pérdidas económicas en aquellos casos en los que no puedan utilizar sus inmuebles por verse afectados por el decreto que paraliza los desahucios. Esta fue una de las polémicas que ha habido en el seno de la coalición esta semana después de que Unidas Podemos acusara a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, de querer beneficiar a los grandes tenedores mientras que los socialistas sostenían que esa compensación era necesaria desde el punto de vista jurídico para evitar un varapalo judicial.

El decreto ley que volverá a impedir los desahucios mientras dure el estado de alarma ha pasado este jueves por la Comisión de Secretarios y Subsecretarios, que es el paso previo a que se ratifique en el Consejo de Ministros, aunque fuentes gubernamentales apuntan a que todavía puede sufrir algunos cambios por aportaciones de los ministerios. De hecho, no se atreven a poner una fecha concreta: si irá este martes o el siguiente. No obstante, las líneas generales están cerradas después de que Unidas Podemos haya reculado y aceptado la compensación a los propietarios.

La nueva norma paralizará los desahucios de personas vulnerables hasta el próximo 9 de mayo y amplía los supuestos: ya no serán solo aquellos que se hayan visto en situación de vulnerabilidad por la COVID-19 sino que podrán acogerse quienes estuvieran en esa situación con carácter previo o cuyas causas no sean específicamente la pandemia.

Los socialistas defendían que era necesario incluir una fórmula de compensación para los propietarios para evitar el fracaso del decreto en los tribunales. "Si en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales [que acredite la situación vulnerable de las personas que se encuentran en el inmueble] no hay una alternativa habitacional, el propietario podrá pedir compensación siempre que acredite que la situación le ha ocasionado un perjuicio económico", señalan fuentes gubernamentales. Esa compensación será del valor medio del alquiler en la zona durante el tiempo que no haya podido hacer uso de la vivienda. Sin embargo, si la solución habitacional se aplica en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales, no tendrá derecho a solicitar la compensación.

En Unidas Podemos han asumido que la manera de prohibir los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional pasa por establecer un sistema de compensación a los propietarios, ya sean pequeños, grandes fondos de inversión o bancos, tal y como inicialmente defendía la parte socialista del gabinete y supuso una bronca en el seno del Gobierno. Unidas Podemos acusó entonces al PSOE de querer "una compensación a los grandes tenedores de vivienda para que no vean reducidos sus beneficios por esta medida". "Propone abonar con dinero público a los grandes tenedores de vivienda, en su mayoría bancos y fondos buitre, el 100% del alquiler derivado de la paralización de los desahucios", reprochaban desde el socio minoritario del Gobierno.

Ya esta mañana la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, asumía que la pugna dentro del Ejecutivo acabaría así y reconocía en una entrevista en Europa Press que su partido no se siente "especialmente cómodo" con esa compensación, pues estas entidades debería "asumir una responsabilidad" al estar haciendo negocio "con un bien de primera necesidad" como es la vivienda, según la dirigente de Podemos. "En este Gobierno hay dos almas", aseguraba Belarra en la entrevista.

Lo que de momento no está listo es la prohibición de los cortes de suministros. La distancia entre la Vicepresidencia Segunda y la Cuarta, la de Pablo Iglesias y la de Teresa Ribera, no se ha reducido. Las fuentes consultadas por elDiario.es aseguran que esta medida no estará incluida en el próximo Consejo de Ministros.