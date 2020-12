Vara invita a mirar al futuro con "esperanza" y pensando que todos son "importantes" tras un año "enormemente difícil"

OLIVENZA (BADAJOZ), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha invitado a los ciudadanos en la comunidad a mirar al futuro "con esperanza" y pensando que todos son "importantes", tras un año "enormemente difícil" como consecuencia de la Covid-19.

En su discurso de Fin de Año, emitido esta noche desde la Plaza de Santa María del Castillo de su localidad natal, Olivenza, el dirigente socialista extremeño también ha defendido la importancia de aplicar en estos momentos "difíciles" una "nueva fraternidad" entre países y entre personas.

Asimismo, ha apostado por una "vuelva al multilateralismo, una vuelta al diálogo, un retorno hacia la capacidad de poderse encontrar, de salirse al encuentro, de poder confrontar teniendo ideas diferentes, pero poder ser capaces de encontrar espacios de entendimiento".

También ha incidido en que la educación y la cultura son elementos "absolutamente imprescindibles" hoy, en cualquier rincón del planeta; y ha defendido una "nueva fraternidad" que a su juicio tiene que apostar por la educación y la cultura como aquellos elementos que permiten, "de verdad, ser las llaves del futuro".

Al mismo tiempo, ha abogado por desarrollar una alianza entre generaciones, toda vez que "aquí no sobra nadie: son necesarias las ganas de los jóvenes, por su ímpetu, pero también son necesarias las canas de los mayores, por su experiencia".

"Las ganas y las canas juntas serán capaces de conseguir esa nueva fraternidad que, a mi juicio, es absolutamente imprescindibles para el futuro", ha espetado el presidente extremeño tras reconocer que 2020 ha supuesto "probablemente" un año en el que se han vivido los momentos "más duros" de las vidas.

"Por eso, a pesar de haber estado y de estar en un año enormemente difícil, de haber tenido probablemente los momentos más duros de nuestras vidas, de tener un agujero aquí en mitad, entre el corazón, los pulmones y el mediastino imposible de rellenar por la tristeza que nos producen las ausencias, tenemos necesariamente que mirar al futuro con esperanza, sabiendo que todos somos importantes y esto es algo que me gustaría destacar muy especialmente", ha afirmado.

En su discurso, Fernández Vara igualmente ha recordado a todos los que han puesto "lo mejor de sí al servicio de los demás" durante este año 2020 en la lucha contra la pandemia. "Todos los que fueron capaces de ejercer su trabajo poniendo incluso sus vidas a disposición de todos los demás", ha dicho, tras lo que ha rehusado nombrar a nadie "para no excluir a nadie".

"Gracias a todos por el esfuerzo realizado y os deseo a vosotros, a vuestros padres, a vuestros hijos, las mejor de las Navidades posibles y que nos agarremos fuertes los unos con los otros en este nuevo año 2021 para que le ganemos la batalla al destino", ha espetado el presidente extremeño, quien ha incidido en que el destino "no está escrito" sino que lo escriben los hombres y las mujeres "cada día" con su "esfuerzo".

IGUALDAD

Vara también ha mostrado en su discurso su apuesta por alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres. "Nos queda mucho trecho por andar, mucho camino por recorrer en todo lo que significa la igualdad entre mujeres y hombres", ha aseverado; al tiempo que ha destacado que en este tema se ha "avanzado".

"Que hemos avanzado ¿quién lo duda? Tenemos un gobierno en Extremadura donde las mujeres son la mayoría y los hombres son la minoría. Pero eso, siendo condición necesaria no es todavía condición suficiente", ha señalado.

Así, ha considerado que "todavía hay muchas diferencias a muchos niveles, fundamentales, de condiciones de trabajo", que según ha dicho hay que trabajar en que acaben "con el esfuerzo de todos, donde la aportación de todos es necesaria y donde nadie sobra".

VACUNAS PARA TODOS

Por otra parte, tras reconocerse "militante y defensor de los movimientos profundamente humanistas" y considerar que "en el mundo ahora lo más importante es mirarnos como seres humanos", ha defendido la importancia de que todos los españoles vayan a disponer el próximo año de una vacuna contra la Covid-19.

"Me ocupo y me preocupo para que todos los españoles y españolas vayamos a tener en el próximo año una vacuna. No tengo ninguna duda de que así será", ha dicho; al tiempo que ha afirmado que le "preocupa mucho" que no ocurra igual en los países más pobres del mundo.

"Por eso, desde aquí, desde Extremadura, desde nuestra humildad, pero también desde la fortaleza que nos da la capacidad de poder tomar decisiones, puedo decir con toda claridad que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que los más pobres del mundo puedan tener también acceso a las vacunas", ha añadido.