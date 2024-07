Vox abandona a Meloni por Orbán en el Parlamento Europeo

Más movimientos en la extrema derecha europea. Vox ha anunciado que abandona el grupo de los Reformistas y Conservadores (ECR) que dirigen los Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni y los ultranacionalistas polacos de Ley y Justicia para incorporarse al nuevo que está impulsando el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, con otras formaciones ultras y al que se espera que se sume en los próximos días el Rassemblement National de Marine Le Pen en una suerte de refundación de Identidad y Democracia, el otro grupo que la anterior legislatura componía la extrema derecha.

La reconfiguración de las fuerzas de la ultraderecha tras las elecciones europeas ha reavivado las pugnas dentro de ese espectro ideológico, que tienen mucho que ver con liderazgos y posiciones nacionalistas. El partido de Orbán rechazó unirse a ECR cuando los de Meloni llegaron a un acuerdo con Unión de los Rumanos (AUR), que tiene pugnas históricas con Fidesz.

Para entonces, no obstante, ya estaba en conversaciones para impulsar un grupo que en principio circunscribieron a la extrema derecha del este. Finalmente, Fidesz ha logrado sumar a 'Patriotas por Europa' a los portugueses de Chega, a los austríacos FPÖ y a los checos de “Alianza de Ciudadanos Descontentos” (ANO), que abandonaron recientemente a los liberales de Renew. Con Vox son cinco formaciones las que pretenden integrar el grupo, pero les faltan dos para llegar al mínimo de delegaciones de al menos siete estados miembros. Por el momento no se ha constituido como grupo.

Identidad y Democracia es el único grupo de los que existían la anterior legislatura que no se ha constituido a la espera de que pasen las elecciones francesas. Toda apunta a que el Rassemblement National se unirá a esa nueva nomenclatura con sus 30 eurodiputados. El líder de La Liga, Matteo Salvini, ha abierto la puerta también a incluirse en ese paraguas. No obstante, aún no ha pedido la solicitud formal para la creación del grupo, que peleará con ECR por la tercera posición.

Vox justifica su decisión en la necesidad de aglutinar a todas las fuerzas “patriotas” (es decir, de extrema derecha y euroescépticas) en un mismo grupo. La formación española ha celebrado varios actos en los que han participado los distintos dirigentes internacionales, aunque en la última ocasión Meloni intervino por videoconferencia. “Las fuerzas patriotas que han aumentado su presencia en el Parlamento Europeo tienen una oportunidad histórica de materializar el encargo de los votantes en un gran grupo que se erija como alternativa a la coalición de populares, socialistas y la extrema izquierda”, señala en un comunicado.

La decisión de Vox se produce el mismo día que Orbán ha soliviantado a la UE con un viaje a Moscú para reunirse con Vladímir Putin. La dirigencia europea ha salido en tromba a condenar ese encuentro, que se produce cuando Hungría acaba de asumir la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, y la han tachado de “irresponsable”.

En España, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado también ese viaje. “La visita del Primer Ministro de Hungría, Viktor Orban, a Moscú no representa a la UE. Nuestros valores son absolutamente incompatibles con Putin y sus acciones”, ha dicho en X (antes Twitter).