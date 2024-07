Orbán solivianta a la UE con una visita a Putin en su presidencia del Consejo

Nadie presumía que la presidencia húngara del Consejo de la UE fuera tranquila. Los 27 estaban preparados para las estridencias del ultraderechista Viktor Orbán, pero su visita a Vladímir Putin este viernes supone dar un paso que solivianta especialmente al club comunitario. La intención se produce apenas unos días después de que fuera por primera vez a Kiev, pero para pedir a Volodímir Zelenski un alto el fuego que para Ucrania supone una rendición, ha generado malestar en Bruselas y las capitales.

“La presidencia rotatoria de la UE no tiene mandato para dialogar con Rusia en nombre de la UE. El Consejo Europeo es claro: Rusia es el agresor, Ucrania es la víctima. No se pueden celebrar debates sobre Ucrania sin Ucrania”, ha afirmado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en la red social X (antes Twitter).

La declaración persigue dejar claro que la visita de Orbán es a título personal. A título de Hungría, que ya es el único país que mantiene sintonía con Moscú. La de mañana no es la primera reunión de Orbán con Putin desde la invasión de Ucrania. La anterior ya generó malestar y suspicacias al resto de socios, pero la de ahora, ha sentado aún peor por su intención de representar al conjunto de la UE, que ha dejado claro su apoyo a Ucrania, a pesar de las continuas trabas que ha planteado Budapest en los últimos dos años y medio.

El alto representante, Josep Borrell, también ha dejado claro que la política exterior de la UE (y la guerra en Ucrania lo es) le corresponde a él (como voz consensuada de los 27) o al presidente del Consejo Europeo. Lo ha expresado en un coloquio junto al próximo presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, en el que le ha recordado que la política de seguridad y la política exterior le corresponde en su nuevo cargo.

Orbán visitará a Putin apenas tres días después de su primer viaje a Kiev desde la invasión rusa. Fue su primer acto de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE y aprovechó para pedir a Zelenski un alto el fuego para “acelerar” la paz. Lo que sostienen tanto Kiev como los 27 es que las bases para la paz las tiene que establecer Ucrania, que es el país agredido.

“Le he pedido al señor presidente que piense si existe la posibilidad de tomar un rumbo algo diferente, de hacer una pausa, de parar el fuego y después comenzar, continuar las negociaciones, porque un alto el fuego podría acelerar el tempo de esas conversaciones”, dijo Orbán. El presidente ucraniano, que ha impulsado una primera cumbre de paz, pero en la que no participaron ni Rusia, que no fue invitada, ni países como China, transmitió a Orbán que Ucrania espera contar con “el liderazgo” de Hungría para organizar “en los próximos meses” una segunda Cumbre por la Paz como la que se celebró a iniciativa de Kiev en Suiza a mediados de junio.