Vox señala al presidente del grupo que edita El Jueves y pide que se le exijan "responsabilidades" en la calle

Vox ha señalado este martes al fundador y presidente de RBA, el grupo que edita la revista de humor satírico El Jueves y otras publicaciones como la Revista National Geographic, Saber Cocinar o Lecturas. La formación de extrema derecha ha apuntado directamente a Ricardo Rodrigo por publicar El Jueves, a la que ha acusado de "difundir odio contra millones de españoles". "Es posible que muchos de ellos le empiecen a exigir responsabilidades cuando le vean salir de su despacho de la Diagonal de Barcelona", han desafiado.

Vox ha respondido así a una publicación humorística de esta revista, que ha diseñado cromos coleccionables de la 'Pandilla Voxura' — imitando la serie de cromos de La pandilla basura— con personajes como Ortega Rambo de Pega, Espinosa Venenosa o Tertsch Tercer Reich. Una de las diputadas de extrema derecha en el Congreso, Carla Toscano, ha respondido a la revista con un: "Aquí la única basura sois vosotros".

"No hay nada que tumbe al soldado Smith, se ha tragado Napalm para acabar con su COVID", bromea la publicación en la descripción de Ortega Rambo de Pega. "GARBAGE FASCIST GANG is a trademark of and is licensed by The Francos Company, Inc", se puede leer al final de las tarjetas.

Sus autores, Raúl Salazar y Juanjo Cuerda, han respondido a través de Twitter a los mensajes de la extrema derecha. "Estoy muy contento de que mi trabajo (junto a Juanjo) esté cabreando tanto a los fascistas llorones. ¡Gracias!", ha escrito Salazar.

La sección española de Reporteros Sin Fronteras ha lamentado que se señale al editor de un medio con la ubicación de su trabajo. "Vox cruza todos los límites con este mensaje. No solo los éticos, que hace tiempo que ignora, sino los legales. Nos encontrará del otro lado", han expresado.