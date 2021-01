En Estados Unidos, lo llaman 'whataboutism' y se ha convertido en una herramienta recurrente en la pelea propagandística. Viene de 'what about' y se podría traducir como 'y qué pasa con...'. Es la pregunta con la que se responde a la denuncia de determinadas conductas para lo que hay que devolver la bola rápidamente al otro lado y plantear qué pasa con lo que hacen los otros, sean quienes sean estos últimos. Es un arma que ha sido utilizada con frecuencia por Donald Trump y sus seguidores y para la que ha sido fundamental no las redes sociales, sino ese poderoso altavoz mediático que es la cadena Fox News para los republicanos. Si alguien se pregunta si podría llegar a nuestro país, conviene despertarle o reprocharle su ingenuidad. Está alojada en el debate político español desde hace muchos años, como se pudo comprobar este jueves en las reacciones al asalto al Capitolio de Washington producidas en España.

Hasta mañana, solo los socios y socias de elDiario.es pueden acceder a este contenido Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros más de 56.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el mejor periodismo independiente. Hazte socio/a Date de baja cuando quieras No, Gracias Ya soy socio/a. Iniciar sesión