Yolanda Díaz celebra la bajada del IVA al gas y pide a la patronal “que vuelva a estar a la altura”

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha respaldado el anuncio del presidente del Gobierno de este jueves para bajar el IVA en la factura del gas. “Esta medida ataja la inflación y facilita la vida a los consumidores”, ha opinado Díaz, que no obstante ha querido reseñar la necesidad de que este tipo de medidas que no tienen en cuenta el nivel de renta y que suponen una merma en la recaudación del estado deben ser en todo caso “transitorias”.

Durante la celebración de un acto de la plataforma Sumar en la Serra do Courel (Lugo) dentro del anunciado proceso de escucha por todo el territorio, Yolanda Díaz no ha querido aclarar si estaba al tanto o no de ese anuncio del presidente, aunque ha destacado que mantiene “una magnífica relación” con él y que su comunicación es permanente. “Hoy no pude hablar con él pero ayer mismo estuvimos hablando”, reveló.

A preguntas de los periodistas, la vicepresidenta ha querido evitar en todo momento la confrontación con el PSOE y con el propio Pedro Sánchez, incluso en un asunto que es motivo de enfrentamiento entre los socios de coalición como es el aumento del gasto militar comprometido por el Ejecutivo y refrendado una vez más este jueves durante la entrevista del presidente en la Cadena Ser. “Ya es conocida mi postura, la he repetido estos días y doy por reproducida la respuesta”, dijo tras ser preguntada por las palabras de Sánchez. Al segundo intento de repregunta, zanjó: “Doy por reproducida la respuesta”.

Yolanda Díaz volvió a apelar a la sintonía con el presidente respecto al conflicto entre sindicatos y patronal para la subida salarial de los convenios. “El presidente y yo coincidimos en este tema. La patronal ha estado a la altura muchas veces pero ahora no lo están haciendo”, lamentó. La también ministra de Trabajo solicitó una vez más a la CEOE que retomen la negociación con los representantes de los trabajadores. “Deben volver a la mesa. Los sindicatos están defendiendo el interés general. Cuando la patronal ha tenido razón se la he dado y ahora lo que les pido es que vuelvan a dar ejemplo y se sienten en la mesa para mejorar los salarios en nuestro país”, planteó.

Primer acto de la gira de Sumar

Tras la presentación en julio en Madrid y la celebración de otro acto sectorial en la capital, el proceso de escucha que llevará en los próximos meses a Yolanda Díaz a recorrer toda la geografía española ha arrancado este jueves en su Galicia, la tierra natal de la vicepresidenta. El sitio elegido fue la Serra Do Courel, en la provincia de Lugo, uno de los pulmones verdes de la región y escenario de uno de los mayores incendios de todo el verano. A mediados de julio el fuego arrasó 11.500 hectáreas, más de la mitad del terreno total del paraje. Se trata del mayor incendio recordado jamás en esta zona de Galicia, llegando a alcanzar unas dimensiones que equivalen al 25% del total del terreno quemado en toda España durante el peor verano que se recuerda desde hace 60 años.

Tras visitar la zona arrasada por las llamas, la vicepresidenta y líder de Sumar denunció el abandono rural de todas las administraciones: “Acabamos de ver la sierra arrasada. Las administraciones públicas solo actúan en el mundo rural en la extinción de incendios, da igual quien gobierne. La única manera de abordar los incendios y de abordar lo que estamos viendo aquí es atajar las causas que provocan el abandono rural y eso tiene que ver con el modelo productivo”, denunció.

Díaz demandó para los ciudadanos del ámbito rural de todo el país “los mismos derechos que los que viven en ciudades”. Y pidió un “gran pacto” que implique repensar la relación entre lo urbano y la gente de los pueblos y las zonas despobladas: “Hace falta un nuevo contrato social con la tierra. No se pueden diseñar las políticas públicas desde las capitales. Hay que diseñarlas desde aquí, con la gente de aquí”, planteó.