Yolanda Díaz: “La patronal española no está a la altura del país y los sindicatos tienen razones para movilizarse”

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha vuelto a defender expresamente este lunes las manifestaciones anunciadas por los sindicatos para reclamar la revalorización de los salarios. Preguntada en una entrevista en la Cadena SER por sus declaraciones de la semana pasada en las que respaldaba esas movilizaciones y se mostraba muy crítica con la CEOE, ha asegurado que “los sindicatos tienen razones para salir a la calle contra la patronal”.

Díaz lamenta que los empresarios se levantaran de la mesa de negociación con los sindicatos el pasado mes de mayo y que por esa razón haya miles de convenios colectivos bloqueados en todo el país: “La patronal se levantó de una mesa diciendo que no quiere revalorizar los salarios. Solo se han suscrito 450 convenios colectivos cuando se deberían haber suscrito 2.000. En este momento la patronal no está a a la altura de su país. Pido altura de miras”, ha criticado.

La vicepresidenta ha expuesto que, en su opinión, el contexto empresarial del país es más que propicio para que se puedan abordar las mejoras en los salarios de los trabajadores. “El último informe del Banco de España refleja que las empresas cotizadas aumentaron un 45% su facturación y un 62% sus beneficios. Las empresas tienen margen porque los que más tienen son los que más tienen que aportar”, ha defendido.

Cuestionada por la conveniencia o no de que una vicepresidenta del Gobierno respalde protestas en la calle y se muestre a favor de una de las partes en conflicto entre los agentes sociales, Díaz reivindicó que “la ciudadanía tiene derecho a emprender las movilizaciones que crea procedentes para la defensa de sus derechos” y que ella, como demócrata, lo defiende. “Yo no voy a salir a manifestarme, lógicamente”, ha aclarado.

Un posicionamiento del que se ha desmarcado públicamente la parte socialista del Ejecutivo. “Entiendo que el Gobierno de España es demócrata y defiende todas las manifestaciones”, ha respondido preguntada por las palabras de la también vicepresidenta, Teresa Ribera, en una entrevista en El Mundo en las que afirma que al Gobierno le corresponde aportar soluciones y no manifestarse. “La vicepresidenta Ribera fue a las manifestaciones del Mar Menor”, ha recordado Díaz, que asegura que al conjunto del Consejo de Ministros le preocupa la negociación de los convenios colectivos. “Soy la ministra de Trabajo de un ”Gobierno progresista que entiendo que no se va a posicionar de parte de una patronal que no quiere subir los salarios“.

También ha asegurado la ministra de Trabajo que la revalorización del Salario Mínimo Interprofesional se va a llevar a cabo aunque la CEOE vuelva a desmarcarse aunque ha preferido no especificar por el momento la cuantía. “Es evidente que vamos a subir el Salario Mínimo. Vamos a trabajar en una mesa que vamos a convocar cuando tengamos el dato de la inflación, probablemente en noviembre y yo voy a trabajar por el acuerdo. En la última subida del SMI la CEOE ya no formó parte de ese acuerdo y a mi me gustaría una patronal española que fuera próxima con su país, que tengan sensibilidad con quien menos tiene”, ha defendido.

Negociación Presupuestaria

Desde antes de las vacaciones de verano los equipos de PSOE y Unidas Podemos ya trabajan en el borrador de los próximos Presupuestos Generales del Estado en busca de un acuerdo. De cara a esas cuentas el propio Pedro Sánchez ya ha asegurado en varias ocasiones la importancia del compromiso adquirido por España con la OTAN y la UE para aumentar el gasto militar en el contexto de la guerra de Rusia, un asunto que rechazan categóricamente los socios de coalición, como ha vuelto a deslizar hoy la propia Yolanda Díaz.

“Va a haber Presupuestos y le doy una pista: en el techo de gasto que hemos negociado no estaba ningún incremento del gasto en Defensa”, ha planteado antes de exponer cuáles deberían ser las prioridades a su juicio. “Tienen que ser unos Presupuestos útiles para la ciudadanía y cuando digo útiles digo que tienen que entrar en las casas de la gente. Estamos trabajando es unos Presupuestos que solucionen los problemas de la gente”, ha sostenido antes de recordar que de la anterior partida de gasto militar “no iba ni un céntimo” al empleo o las familias que viven de esta industria en Galicia o Andalucía.

Proceso de escucha

Respecto a la puesta en marcha del proyecto “Sumar” Yolanda Díaz ha insistido una vez más en que en ningún caso va a tratarse de una coalición de partidos. “No me interesa nada que tenga que ver con una sopa de siglas. Esto ya lo hemos visto en Castilla y León y en Andalucía. Vamos a hacer algo que me interesa mucho más, una plataforma ciudadana”. Esta semana Díaz celebrará otro de los actos de esa plataforma en el bautizado como “proceso de escucha”, un formato similar al que ahora parece que emprenderá también Pedro Sánchez con el PSOE por la geografía española. “Parece que ahora está de moda lo de escuchar y esto es magnífico. Yo no compito, yo coopero y con el presidente tengo una magnífica relación. Si él y de mi depende, Feijóo no llegará a la Moncloa en 2023”, ha concluido.