Yolanda Díaz pide a Sánchez “política útil” para frenar a una derecha “rupturista y agresiva”

Política útil. Es la petición de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, al secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, para los próximos cuatro años de gobierno progresista. “Recuperemos la política útil porque la vamos a necesitar”, le ha reclamado durante su intervención en el debate de investidura que permitirá a partir de la semana que viene revalidar la coalición entre ambas formaciones políticas.

Díaz le ha pedido a Sánchez que recuerde el compromiso que supone el acuerdo que ambos partidos sellaron hace apenas unas semanas para el nuevo gobierno. “Este gobierno nace de un compromiso con los trabajadores, con las mujeres, con los pensionistas, con quienes pelearon por la libertad y la democracia, el planeta, los jóvenes”, ha repasado la líder de Sumar.

“Y lo vamos a cumplir construyendo la mayoría del 'sí'”, ha prometido a continuación Díaz. “La mayoría de los derechos frente a la minoría de la incertidumbre y el miedo. La mayoría del diálogo frente a la minoría del odio”, ha añadido la vicepresidenta segunda en funciones, que ha centrado buena parte de su discurso en desacreditar los postulados de la derecha del PP y de la extrema derecha de Vox, que en su propio turno, antes del de Díaz, había abandonado el hemiciclo y no se ha quedado a escuchar a la ministra de Trabajo.

La líder de Sumar ha advertido que España tiene un problema con esa derecha. “Tenemos un grave problema como país”, ha dicho. “Estamos ante una derecha que ya no es conservadora, ha cambiado su agenda pública. Es agresiva, rupturista, deslegitima al adversario, no acepta que gobiernen los que han ganado democráticamente las elecciones. No ofrece soluciones, ni siquiera reconoce los problemas del siglo XXI: la emergencia climática, · la desigualdad social, · la violencia machista”, ha dibujado.

“Las mujeres en todo el mundo estamos diciendo ‘no’ a la derecha radical y ‘sí’ a un futuro que tiene que ser mejor”, ha dicho Díaz, que ha reprochado a las derechas su “frustración”. “Yo entiendo su frustración, señorías de la derecha. Porque después de intentarlo todo, no han conseguido su objetivo”, ha constatado. “Se lo dijo la España de las mujeres que se movilizó el 23J. Lo han dicho las mujeres en Argentina, en Polonia, en Brasil”, ha recordado sobre la movilización del voto femenino en el mundo para frenar a la ultraderecha.

La líder de Sumar ha defendido el “feminismo” como parte fundamental del ADN de su formación política. Un feminismo del 99%, ha dicho, que se explica en acuerdos como el alcanzado con los socialistas para los permisos de paternidad. “Les recuerdo que la mejor política feminista es la subida del salario mínimo internacional, hemos reducido cuatro puntos la brecha redistributiva”, ha dicho.

“El feminismo no es una política pública o un ministerio o un movimiento; es mucho más que eso”, ha dicho en un momento en el PSOE y Sumar negocian el reparto de carteras y todo apunta a que los socialistas se quedarán en esta legislatura, a diferencia de la anterior, con el Ministerio de Igualdad.

“Tenemos diferencias, señor Sánchez”

La vicepresidenta ha mantenido un tono cordial y ha agradecido a Sánchez el acuerdo alcanzado entre Sumar y el PSOE. “Tenemos diferencias pero caminamos juntos y nunca nos equivocamos de adversario”, le ha dicho para devolver las buenas palabras que le había dirigido el líder socialista.

No obstante, Díaz ha aprovechado algunos temas para remarcar las distancias ideológicas que separan a su espacio político del que representa el PSOE. Sobre todo en asuntos internacionales. Díaz le ha recordado que no comparte el giro de la relación de España con Marruecos sobre el Sáhara Occidental. “Vamos a seguir defendiendo la causa saharui”, le ha advertido durante el debate.

La líder de Sumar también ha pedido a Sánchez más ambición en su posición sobre el conflicto en la Franja de Gaza y que “no dude” como su partido no dudó respecto a la guerra de Ucrania. “Podemos llamar a consultas a la embajadora, propiciar el embargo de compraventa de armas a Israel y defender sanciones”, ha pedido al candidato a la investidura. También le ha recordado su rechazo a las devoluciones en caliente en la frontera.

Díaz también ha criticado las propuestas socialistas para desgravar la vivienda de impuestos. “Solo sirve para inflar los precios”, ha reprochado la vicepresidenta en funciones. “Nosotros no compartimos en absoluto que ustedes se empeñen en una medida que científicamente es incorrecta y políticamente está fracasada. No compartimos que desgravemos fiscalmente con el 15% la adquisición de una vivienda. Esto se ha practicado por el Partido Popular y por el Partido Socialista y el único resultado fue incrementar el precio del alquiler en España, pero vamos a seguir trabajando”, ha dicho.

“Necesitamos una nueva política de vivienda”, ha dicho Díaz , que ha adelantado algunas medidas en materia de vivienda de cara a la próxima legislatura. “Vamos a publicar con carácter inmediato el índice de precios en las zonas tensionadas para aplicarlo con carácter inmediato”, ha anunciado durante su intervención. “Vamos a regular el principal agujero de especulación de las ciudades, son los alquileres de temporada”. También, a “construir un 20% más de vivienda social”. “Y hay que acabar con las 'golden visa'”, en referencia a la concesión de visados a cambio de comprar propiedades inmobiliarias. Informa Cristina Bolinches.