Adif proposa un pas inferior per als vianants com a solució per a 2025 que elimine el punt negre del pas a nivell d'Alfafar

Adif proposa com a “solució més eficaç i a curt termini” per a eliminar el pas a nivell entre Alfafar i Sedaví, un punt negre que s'ha cobrat diverses vides en els últims anys, la construcció d'un pas inferior per als vianants, que “farà possible l'encreuament segur dels ciutadans sota la via fèrria i el desenvolupament d'un espai urbà accessible i sostenible en l'entorn” i que podria estar llest per al primer trimestre de 2025.

La solució, presentada aquest divendres als alcaldes de tots dos municipis en una reunió en la qual també ha sigut present l'alcaldessa de Benetússer, respon a l'acord aconseguit entre les parts en un protocol que contemplava el desenvolupament dels estudis per a la supressió del pas a nivell, que divideix els nuclis urbans de totes dues localitats, i el condicionament del sistema viari en la seua zona d'influència per a la redistribució del trànsit rodat.

Des d'Adif s'assenyala que els passos subterranis “constitueixen una solució eficaç i segura per a mobilitat de ciutadans i vehicles en entorns urbans i àrees amb una alta concentració de trànsit per als vianants i vehicular”. En concret, en aquest cas, expliquen que “asseguraria l'encreuament de vianants, patinets, bicis i motos -que representen el 40% de la mobilitat de la zona- en condicions de seguretat total”. Així mateix, s'eliminarien els avisos acústics, tant dels trens com de les instal·lacions de protecció del pas a nivell.

La proposta suposaria també la transformació de la zona “creant un nou eix per als vianants que garantiria la permeabilitat de l'espai públic i del ferrocarril i recuperaria espais per als veïns, amb la creació d'un parc urbà. A més, no modificaria els nivells de servei de les carreteres de l'entorn, ni les municipals ni les autonòmiques”.

El projecte d'aquesta solució -si compta amb l'aprovació dels Ajuntaments en breu- es desenvoluparia abans de finalitzar l'any, amb l'objectiu de llançar la licitació de la seua construcció en el primer trimestre de 2025. Per a avançar en el seu desenvolupament i execució, les parts treballarien en la signatura d'un conveni per a la supressió del pas a nivell. La construcció del pas inferior -la resposta més a curt termini per a fer segura la mobilitat dels ciutadans en l'entorn- no condicionada futures decisions sobre el soterrament del ferrocarril al seu pas pels municipis.

Pas inferior per als vianants i desviament del trànsit rodat

La proposta presentada per Adif als alcaldes compta amb diverses alternatives i consisteix en la construcció d'un pas inferior per als vianants a l'entorn de l'actual pas a nivell, que eliminaria a curt termini l'encreuament directe en superfície; així com el desviament del trànsit rodat per l'actual pas superior, situat a 380 metres sentit València.

El pas inferior tindria una longitud de 12 metres, amb una amplària de 4,8 metres i una altura de 3 metres i comptaria amb pendents inferiors al 6% per a reforçar la seua accessibilitat. Així mateix, està plantejat amb perspectiva de gènere. La infraestructura estaria equipada amb trams d'escales i rampes a banda i banda del ferrocarril. El sistema de revestiment seria de façana ventilada i el solat de pedra artificial abambollada, incloent-hi equips de drenatge.

La integració urbana es materialitzaria amb nous acerats en els entorns més pròxims als accessos al pas inferior, parterres i escocells per a la plantació de vegetació, mobiliari urbà (bancs, pèrgoles, baranes, etc.), senyalització horitzontal, girs de traçat amb un radi mínim de 3 metres apte per a ús de bicicletes, terrasses enjardinades i murs amb una altura màxima d'1 metres, amb talussos revegetats i bàculs d'il·luminació.

Com a actuacions complementàries, es preveu ampliar la calçada amb dos sentits de circulació del carrer Manuel Iranzo, al nord de la qual es condicionaria un aparcament en superfície per a 53 places. Al parc Gómez Ferrer es contemplaria a la permeabilitat perimetral en les cares sud i est, la col·locació de terrasses amb vegetació en el costat nord, la reubicació de la zona infantil, la connexió directa amb el nou pas i la creació d'un aparcament en superfície per a 68 places.