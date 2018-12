El "dúo cómico" de David Broncano y Manuela Carmena protagoniza la copa de Navidad del Ayuntamiento de Madrid

"Manuela, tengo varias cosas que tengo que decirte". Así empezó el humorista David Broncano su "interrogatorio" a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en el acto de felicitación de la Navidad a la prensa celebrado este martes. Broncano, al frente de 'La Vida Moderna', ha sido el encargado de poner la nota de humor a la tradicional copa navideña que la alcaldesa, Manuela Carmena, y el equipo de Gobierno ofrece a la prensa en estas fechas.

Broncano, quien habla ya de "nuevo dúo cómico" , ha leído publicaciones de ForoCoches que afectan a la alcaldesa. "He buscado Carmena en ForoCoches", ha comentado Broncano, quien ha detallado una serie de hilos: "Detecto stalinismo en Carmena", "Manuela nos obliga a andar" o "Lo próximo de Carmena será quitarnos la carne". En otro de los hilos, llamado "si Carmena no existiera", los usuarios comentaron frases como "Tranquilo, no pasará mucho en pasar" o "Va a amochar por la contaminación". "T engo dos personalidades, una de alcaldesa y otra en la que esto me importa un pito", ha respondido Carmena.

Carmena ha dicho que no ha leído las críticas que recibe en ForoCoches, la mayoría relativas a Madrid Central. "Te recomiendo mucho leerlo", le ha respondido Broncano. "A estas edades soy muy agradecida. Me parece bien", ha contestado ella cuando Broncano le ha dicho que, en ForoCoches, creen que a Pablo Echenique le 'pone' Carmena.

La alcaldesa también ha recordado una anécdota personal: una mujer le preguntó si el helicóptero de Pedro Sánchez tenía la tarjeta necesaria para circular por Madrid Central. Cuando Carmena iba a explicar qué contestó a la mujer, Broncano soltó un "que te follen", algo que la alcaldesa negó: "Estás muy equivocado, hablas con un señora alcaldesa que piensa que las formas son fundamentales".

"Fuera las frases cuquis de las aceras"

Broncano ha pedido a Carmena que quite las "frases cuquis de las aceras", en referencia a las frases que están repartidas por los pasos de cebra de Madrid. Carmena se ha negado: "Lo ponemos para que la gente que quiera ser atropellada no se deje atropellar. Es una frase para decir: '¿Para qué me voy a dejar atropellar, si la vida es bella?'". El humorista también ha solicitado la "liberalización" del servicio municipal de bicis, BiciMAD. "Tu quieres un Bici-caos", ha contestado la alcaldesa.

No es la primera vez que el Gobierno municipal tira de humor para felicitar las Navidades: ya lo hizo en las fiestas de 2015, las primeras de Ahora Madrid en el gobierno municipal, cuando confiaron en las noticias más divertidas e irónicas, las del 'Mundo Today'.

El año pasado se optó por una celebración más 'casera', cuando la regidora y algunos de los concejales del equipo de Gobierno resumieron 365 días de noticias municipales con el juego de las palabras encadenadas.