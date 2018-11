Elon Musk defiende la semana laboral de 80 horas: "Nadie ha cambiado el mundo en 40 horas semanales"

El magnate sudafricano Elon Musk ha causado un gran revuelo en redes sociales al sugerir que "80 horas semanales de forma sostenida, con picos de más de 100, en ocasiones" es el ideal de trabajo para cambiar el mundo.

El fundador de Tesla, SpaceX o PayPal defiende jornadas de trabajo de unas 11 horas diarias 7 días a la semana, o de unas 16 horas en caso que de que el trabajador quiera tomarse el lujo de tener dos días libres a la semana.

El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicaba el domingo un reportaje en el que analizaba las razones por las que los jóvenes universitarios eligen la empresa Tesla por encima de las otras para buscar trabajo. "El objetivo que tiene Tesla de acelerar la transición hacia una energía sostenible atrae a muchos de sus 45.000 empleados, algunos de los cuales están dispuestos a trabajar 100 horas a la semana y evitar algunos de los beneficios de la compañía tecnológica, como la comida gratis", escribía la periodista Kelsey Gee.

Orgulloso del fanatismo que demuestran algunos de sus empleados, Musk compartía el artículo en su cuenta de Twitter. "¡¡Únete a la creación de nuevos mundos tecnológicos!!", anunciaba en un primer tuit, donde invitaba a los internautas a unirse a sus empresas: SpaceX, Tesla, Boring Company y Neuralink.

There are way easier places to work, but nobody ever changed the world on 40 hours a week