Elon Musk llama "pedófilo" al buzo británico que le instó a meterse "el submarino por donde le quepa"

Elon Musk y unos de los buceadores que ha rescatado a los 12 niños de Tailandia han entrado en una guerra de insultos en Twitter que poco bien le hace al feliz final con el que terminó la misión la semana pasada. El empresario estadounidense ha llamado "pedófilo" a Vern Unsworth, uno de los jefes de la operación de rescate que mantuvo en vilo al mundo hace escasos días.

"Apuesto que eso de que firmasteis por un millón de dólares es cierto", le espeta Musk en otro tweet a Unsworth. Aunque el buceador no tiene Twitter, el CEO de Tesla y creador del minisubmarino lo escribe todo a través de un hilo en la red social en el que defiende las bondades de su invento, el minisubmarino. "Nunca vi a este expatriado británico que vive en Tailandia por ningún sitio cuando estuvimos en las cuevas", sigue diciendo del buceador.

"La única gente que vimos fueron los tailandeses del ejército, que eran buenos. Los SEALS tailandeses nos escoltaron al entrar -todo lo contrario de querer que nos fuéramos-", continúa Musk. "El nivel de agua era muy bajo y no se podía flotar -podrías haber nadado hasta la Cueva 5 sin equipo, obviamente así fue como los niños entraron", dice el empresario, que incluso reta a Unsworth: "si no es cierto, entonces que este tipo enseñe el vídeo del rescate final".

El buceador, Vern Unsworth youtube

"Se puede meter el submarino por donde le quepa"

En un momento determinado, Musk añade: "¿Sabes? No te molestes en enseñar el vídeo. Haremos uno del minisubmarino llegando hasta la Cueva 5, no problemo. Lo siento pedófilo, así lo has querido". Musk termina su hilo de tuits contra el buceador "apostando" que es cierto que ha firmado un contrato para rescatar a los chicos por un millón de dolares.

El cabreo de Musk tiene un porqué. Y es que Unsworth, un día antes y a través de una entrevista para la CNN, criticó con dureza el minisubmarino del creador de Tesla y exfundador de PayPal. "Se puede meter el submarino por donde le quepa", dijo el buceador, que consideró el anuncio de Musk como "un movimiento de marketing".

"No tiene ninguna posibilidad de funcionar, en absoluto", decía Unsworth, que a su vez consideraba que Musk no tenía una buena concepción "sobre cómo era el paso de la cueva". El buceador consideraba que el submarino era demasiado grande como para poder maniobrar bien dentro de la cueva. "No habría pasado de los primeros 50 metros desde el punto de inmersión. Es solo una maniobra publicitaria", dijo Unsworth, dando comienzo a la hostilidades en la red social.

Tras la polémica, el empresario ha borrado todos los tuits criticando al buceador. Solo queda saber si pedirá perdón o lo dejará correr. De momento, Unsworth ya estudia tomar acciones legales contra Musk por haberle llamado "pedófilo", tal y como cuenta a The Guardian este lunes. "Me quedé pasmado y muy furioso", asegura al diario británico, y añade: "creo que así la gente se dará cuenta de qué tipo de persona es".