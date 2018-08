Malta y Francia ignoran en Twitter los méritos que se atribuye Pedro Sánchez en la acogida del Aquarius

El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, ha querido dar las gracias al presidente de Francia, Emmanuel Macron, a través de la red social Twitter. El líder maltés quiso reconocer la iniciativa del líder francés por encontrar de forma conjunta una solución a la situación del Aquarius, con 141 inmigrantes a bordo de los cuales 73 son menores de edad, dos de ellos niños de menos de dos años. Que finalmente ha concluido con la acogida del Aquarius a uno de los puertos de Malta y la repartición de los tripulantes de la embarcación humanitaria entre Francia, Alemania, Luxemburgo, España y Portugal.

El presidente de Francia respondió al líder maltés para mostrarle de forma recíproca su agradecimiento, y hablando en todo momento de una iniciativa "franco-maltesa", siguiendo la línea de los tuits de Muscat. Macron también ha publicado que "no hay alternativa a la cooperación" pero ha agradecido únicamente a Malta el gesto humanitario de abrir sus puertos.

Coopération européenne concrète actée sur l’ #Aquarius, sur initiative franco-maltaise. Je remercie Malte pour son geste humanitaire et l’assure de la totale solidarité de la France. Il n’y a pas d’alternative à la coopération. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 14 de agosto de 2018

Sin embargo, previamente y, en otro tuit, Pedro Sánchez se había "colgado la medalla" de lo acordado entre Malta, Francia, Alemania, Luxemburgo, Portugal y España. Estos últimos cinco países se repartirán a los 141 inmigrantes mientras que Malta, a pesar de no tener obligación legal de hacerlo y por voluntad propia, permitirá atracar al Aquarius en uno de sus puertos. El acuerdo alcanzado, que ya ha sido remitido a la Comisión Europea, estaría abierto a la incorporación de otros países.

Al tiempo que anunciaba que España acogerá a 60 personas, el presidente del Gobierno ha asegurado que su Ejecutivo ha coordinado con estos países la distribución y la acogida de las personas que viajan en el Aquarius, todo ello gracias al camino y las políticas emprendidas por su gobierno desde junio, "impulsando una salida común y solidaria a los flujos migratorios" ha publicado.

España ha coordinado un acuerdo pionero con 6 países para distribuir la acogida de las personas del #Aquarius. Ha sido posible gracias al camino que emprendimos en junio, impulsando una salida común y solidaria a los flujos migratorios. España acogerá a 60 personas. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 14 de agosto de 2018

Fuentes de Moncloa han afirmado que el acuerdo "ha sido posible gracias al camino emprendido en junio", cuando el Gobierno de España decidió acoger al Aquarius "para resolver una situación humanitaria difícil y poner encima de la mesa de Europa la necesidad de buscar una salida coordinada y común al reto de la gestión de los flujos migratorios".

A pesar de este "autoreconocimiento" de Sánchez y su Ejecutivo, el presidente español no obtuvo mención ni respuesta de reconocimiento de ningún líder hasta una hora después, momento en el que el primer ministro maltés, en otro tuit y, de forma muy breve, le ha dicho que seguirán trabajando en asuntos de migración y otros temas con España. Muscat le ha agradecido "su valiosa colaboración" pero no del mismo modo que con Macron.