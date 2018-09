La formación de la que presume Manuel Valls: "Mi máster es el de la vida"

Manuel Valls no tiene máster. Ni le interesa. El ex primer ministro ha querido dejar claro que no cuenta con esa formación, pero asegura que sí tiene otro tipo de educación: la de la vida. Y la de la experiencia. Esta declaración de intenciones ha sido una de las partes llamativas de la rueda de prensa de quien quiere ser el próximo alcalde de Barcelona. Que también ha querido demostrar que es de familia humilde tras ser tachado de "candidato de las élites" y ha presumido de preparación lanzando un dardo a la actual alcaldesa, Ada Colau.

La respuesta más curiosa de Valls ha llegado cuando le han preguntado si él tiene un máster. Los casos de Pablo Casado, Cristina Cifuentes y Carmen Montón ha motivado que se cuestione a los políticos sobre cuál es su formación. La respuesta del político ha sorprendido por lo que él considera que es un máster:

Yo no tengo másters, tengo el Bachillerato. He hecho política toda mi vida. No voy a presentar másters. Cuando no tienes mejor no presentarlos. Mi máster es el de la vida. Es el máster de la vida y de la experiencia. Siempre iré por la vida diciendo la verdad y con transparencia.

Estas palabras de Valls también han sido recogidas en su cuenta de Twitter. Y han despertado numerosas reacciones.

"Mi máster es el de la vida y la experiencia". — Manuel Valls (@manuelvalls) 26 de septiembre de 2018

El exmiembro del Partido Socialista francés tampoco se considera un candidato de las élites o de los ricos, algo de lo que le han acusado Ernest Maragall o Ada Colau. Por eso, Valls ha aludido a los ingresos de su familia cercana para intentar desmontar que represente a las clases pudientes:

No les voy a hablar de la pequeña pensión de mi madre y de mi hermana. ¿Qué es ser rico? ¿Ganar 500 euros o 600 al mes? ¡Eso es mi familia!

El futuro candidato a la alcaldía también ha querido revestir de simbolismo su regreso a Barcelona, donde nació hace 56 años. Lo que le ha servido para negar que siga viviendo en París, y para anunciar que la calle en la que residirá ahora tiene mucho que ver con la ciudad en la que ha desarrollado su carrera política:

Eso son las llaves de mi casa [las muestra]. Por si dicen que "a lo mejor vive aún en París". Pues sí, voy a vivir en la calle París. Eso es lo bonito de los encuentros

También ha tenido Valls tiempo para acordarse de Ada Colau y Joaquim Torra, dos adversarios políticos que le han criticado tras dar el paso para intentar acceder a liderar el consistorio. Al president de la Generalitat solo le ha respondido con un escueto "no voy a decir de nadie que deseo desastre politico y personal".

Con la alcaldesa si se ha detenido más. Tanto que le ha dejado un recado al señalar que "gestionar una ciudad cuando no estás preparado no es fácil". Aunque también ha dicho que la "respeta". Además, ha reprochado a Colau que no celebre que alguien que ha estado fuera quiera volver a la ciudad.