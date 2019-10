Mayor Oreja dice que el origen del "desorden" en Catalunya, el Brexit o los chalecos amarillos está en "el día que se legaliza el aborto"

Todo el "desorden" empezó con la legalización del aborto. Eso es al menos lo que considera el exministro del Interior de Aznar Jaime Mayor Oreja, que sitúa en el día en el que se permitió la interrupción voluntaria del embarazo cuestiones como la situación en Catalunya, el Brexit o las protestas de los chalecos amarillos en Francia.

En una entrevista en el diario El Mundo, el responsable de la cartera de Interior durante la primera legislatura de José María Aznar califica la legalización del aborto de "tragedia" y no duda a la hora de señalar sus consecuencias: "Todo este desorden que estamos viviendo arranca el día en que se legaliza el aborto. Todo lo demás es un plano inclinado. La expresión de una decadencia". Y concreta: "El Brexit es un desorden. O lo que ha pasado en Francia con los chalecos amarillos. ¿No es un desorden el que España tenga elección tras elección? ¿O es que lo que está pasando en Barcelona no es una expresión del máximo desorden?", se pregunta Mayor Oreja.

El ex titular de Interior, que, como ya publicó eldiario.es, desarrolla una segunda vida como responsable de la Federación Europea One of Us, un ente que busca extender por Europa y América Latina el ultracatolicismo español, entiende que con la interrupción voluntaria del embarazo o el debate sobre la eutanasia "Europa no está siendo fiel a sus raíces cristianas ni a la naturaleza de la persona humana". "Europa solo podrá existir en el mundo si recupera una dimensión moral y espiritual, que es lo que nos debe singularizar respecto de los chinos", concluye.

En su objetivo de que Europa "vuelva a ser fiel a sus raíces cristianas", Mayor Oreja carga también al matrimonio igualitario. "El matrimonio es una institución entre hombre y mujer. No se puede destruir la biología. Un hombre y una mujer son distintos por biología, por naturaleza. Tenemos cerebros distintos. Los que llevamos casi 40 años casados sabemos que eso es obvio", afirma. Aunque el exministro del Interior asegura que puede "perfectamente entender que los gays tengan los mismos derechos", pide no hacer "cosas raras", en referencia al matrimonio entre personas del mismo sexo. "No reinventamos a la persona. Las ideologías que reinventan la civilización, como los nazis, llevan a la catástrofe", advierte.