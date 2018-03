Dirigentes y exdirigentes del PP, C's y UPyD publican en El País un manifiesto de mujeres contra el feminismo

El diario El País ha publicado este martes un manifiesto firmado por veintiocho mujeres en el que expresan su inquietud "ante una corriente de opinión supuestamente feminista que pretende hablar en nombre de todas las mujeres, imponerles su forma de pensar y retratarlas como víctimas de nacimiento de lo que llaman el heteropatriarcado".

Firmado por la eurodiputada de UPyD Teresa Giménez Barbat, la excandidata de Ciudadanos Cristina Losada, la exdiputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo o la expresidenta de los populares vascos María San Gil, el manifiesto 'No nacemos víctimas' pide que el 8 de marzo se celebre que "en España las mujeres no nacen víctimas". Las firmantes aseguran no reconocerse "víctimas" de sus "hermanos, parejas, padres hijos, amigos y compañeros".

"Nos rebelamos contra esa política de identidad que nos aprisiona en un bloque monolítico de pensamiento que niega la individualidad", escriben sobre el feminismo. Una corriente que definen como un pensamiento "que se ha instalado en el discurso predominante en los medios y en la política" y que "presenta a las mujeres como víctimas por definición de una sociedad machista".

Según el manifiesto "hace cuatro décadas que las mujeres en España dejaron de depender de los hombre para conquistar la igualdad" y, por ello, les sobra el paternalismo y lamentan "que una ideología contraria a la libertad pretenda arrogarse la representación de la mitad de la humanidad y que se alimente de dinero público, de nuestro dinero, para fomentar una guerra de sexos que nos degrada y nos aleja de un futuro compartido".

"Proclamamos el derecho de nuestros hijos a saber que han tenido la inmensa suerte de nacer en un país donde existe el respeto a las mujeres y donde las niñas llegarán donde quieran. Porque ya lo han hecho", escriben señalando que "obviamente" existe un "amplio campo de negociación en los hogares donde haya parejas con aspiraciones profesionales porque nadie —ni la mujer ni el hombre— puede tenerlo absolutamente todo".