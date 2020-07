El acoso a una periodista científica de unos negacionistas del COVID-19: "Eres una agente del Nuevo Orden para destruirnos"

Un grupo de manifestantes antivacunas se congregó este sábado en la plaza de Callao de Madrid, la mayoría de ellos sin mascarillas y sin respetar la distancia de seguridad, para negar los efectos reales del COVID-19 a la vez que acusan a la telefonía 5G y a Bill Gates como responsables de la pandemia para implantar microchips a través vacunas y así controlar las mentes de los ciudadanos.

Rocío Vidal, periodista científica conocida como La gata de Schrödinger en YouTube por sus vídeos divulgativos, se desplazó hasta el lugar para entrevistar a algunos manifestantes que han terminado acorralándola e insultándola. Después de que Rafael Palacios, uno de los conspiradores, decidiera publicar el vídeo de los hechos, la periodista ha decidido compartir en su cuenta personal de Twitter el momento en el que el propio Palacios la señala públicamente.

Como veo que se está difundiendo mucho, subo aquí en mejor calidad los dos últimos minutos del incidente de ayer en la manifestación anti-pandemia. Las imágenes hablan por sí solas: señalamiento, insultos, gritos y hostigamiento. Este es Rafapal y la gente que le corea. pic.twitter.com/mcPtgLcPmy — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) 12 de julio de 2020

"Si alguna vez te quieres convertir en periodista lo que tienes que hacer es contrastar la información. He trabajado 14 años de periodista, cosa que tú en tu puta vida has hecho", dice el manifestante antivacunas mientras habla sin mascarilla y se dirige a Vidal apuntándola con el dedo sin respetar la distancia de seguridad. "Enséñame las autopsias. ¿Alguien ha visto aquí alguna?", continúa Palacios al mismo tiempo que el resto de manifestantes corean "no". "No te enteras, te crees todo. O eres tonta o una agente del Nuevo Orden Mundial para destruirnos. Quieres que la gente se muera asfixiada", prosigue en un tono cada vez más agresivo.

Además de insultos, Palacios también arremetió con comentarios machistas hacia Vidal. "La salud se basa en nuestra coherencia con el entorno natural. Si tú te metes un químico tú te estás protegiendo, por otro caso, este bonito físico que tienes", dijo antes de responder con gritos para acallar las reprimendas de la periodista.

Finalmente, Vidal abandonó el coro de manifestantes mientras se hacía hueco entre las personas y una mujer le decía que "se quitara la mascarilla para poderle ver la cara".