El actor Christopher Lambert afirma que después del Me Too ya no entra “solo en un ascensor con una mujer”

El actor Christopher Lambert ha afirmado que, después del estallido del movimiento Me Too, ya no entra “solo en un ascensor con una mujer” a menos que sea su pareja. En una entrevista con El Mundo, el intérprete afirma que el Me Too —que destapó los casos silenciados de abusos sexuales en el mundo del cine— es “un movimiento sacrosanto” y llama a “tener cuidado con los excesos”.

Lambert, conocido por películas como Los Inmortales, responde así después de que el entrevistador afirme que “pertenece a una generación de seductores en la que el #MeToo era inimaginable”. En esa misma entrevista asegura que no le gusta “el extremismo ni de derechas ni de izquierdas” tras ser cuestionado sobre si ve a la líder ultra Marine Le Pen como “un peligro”.

El movimiento Me Too rompió el muro de silencio sobre los abusos de Hollywood y se contagió a muchos otros países. Las denuncias y los testimonios describen una cultura de impunidad para los hombres más poderosos de la industria, así como el uso de una posición de poder para ejercer violencia sexual sobre las actrices.