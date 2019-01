Los circos con animales que Madrid rechazará: vetados en muchos municipios pero sin una prohibición estatal como la de otros países

El Ayuntamiento de Madrid se ha sumado a la política de prohibir los circos que usan animales para sus espectáculos. Una decisión que han celebrado las asociaciones animalistas, y que se ha topado con el rechazo esperado de los empresarios de este sector. Pero esta iniciativa no es nueva en España, ya que centenares de municipios y hasta seis comunidades autónomas no admiten estos shows en su territorio. Algo que hacen a través de sus competencias municipales y autonómicas, ya que no existe una ley estatal que les permita hacerlo. Lo que contrasta con numerosos países europeos, como Austria, Grecia, Holanda o Portugal.

El consistorio que dirige Manuela Carmena cumple así con una promesa que hizo a las organizaciones animalistas y que rechazan estos circos por el sufrimiento de los animales que participan en los mismos. La respuesta de la patronal, representada en Circos Reunidos, ha sido advertir de que irán a la vía judicial para revertir la norma. También que las familias que se dedican a ello convocarán una huelga de hambre frente al Palacio de Cibeles hasta que se acabe con esa norma. Aunque en Madrid solo existe en la actualidad un circo de esa modalidad: el Quirós.

La prohibición se da en municipios de toda España, como ha documentado la asociación Infocircos. Otras grandes capitales como Valencia y Barcelona ya contemplan este rechazo a los circos con animales. Ambas pertenecen a las comunidades con más pueblos y ciudades contrarias a esta práctica, Catalunya y la Comunitat Valenciana, que también disponen de normativas autonómicas para rechazarlas. Una senda que también han seguido Aragón, Baleares, Galicia y Murcia.

La portavoz de Infocircos, Marta Merchán, señala que "hay una inmensa mayoría de la sociedad que no entiende que se sigan utilizando animales salvajes en estos espectáculos, y el eco de esto ha pasado a reflejarse a nivel político". Según Merchán, "en tres años se ha pasado de cien y pico a 500 municipios. Es el reflejo social mayoritario". Lo que ha provocado, apunta, "la desaparición gradual de los propios circos. Españoles no hay más de media docena. Otro tema son los que vienen de fuera".

Que no exista una normativa estatal es lo que motiva que en un pueblo no puedan darse estos espectáculos con animales, pero sí se puedan celebrar en el de al lado. En los países donde está prohibido, donde también destacan México, Colombia o Singapur, se diferencia entre los que no permiten el uso de cualquier animal o los que limitan el rechazo a los considerados salvajes, como los leones o los tigres.

El principal argumento para impedir que estos circos realicen su actividad es el bienestar animal. Los informes de los colegios y federaciones de veterinarios son el principal aval de esta corriente, ya que consideran "imposible" que los animales puedan estar en buenas condiciones al ser utilizados en un espectáculo de este tipo. Un debate que resurgió después de que volcase en Albacete un camión que llevaba cinco elefantes de circo. Uno de ellos murió y otros dos resultaron heridos.

La patronal de los circos ha insistido en sus declaraciones públicas o en sus redes sociales en poner el foco en las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo, en las que esperan cambios de gobierno que reviertan la prohibición. Además de los motivos económicos, aseguran que de desaparecer su negocio los animales quedarían desamparados. Una afirmación que Infocircos niegas, ya que alguna de las asociaciones que la conforman "ya se ha hecho cargo en el pasado de animales de circos que cerraban el espectáculo", apunta Marta Merchán.

El presidente y el portavoz de Circos Reunidos aseguran que tienen el apoyo de PP y Vox, aunque estos partidos no han mostrado una postura al respecto. A pesar de ello, la asociación ha subido a su Facebook fotografías del presidente y el portavoz junto al líder de Vox, Santiago Abascal, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea.