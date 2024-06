“Canción religiosa”, “ChatGPT”, “vergüenza ajena”: las redes reaccionan a la nueva canción del PP para las europeas

Algunos consideran que podría ser la próxima candidata para el Benidorm Fest. Otras voces más críticas directamente hablan de “cringe” una palabra en inglés muy moderna que viene a ser la “vergüenza ajena” de toda la vida. Y todos esos comentarios van acompañados de la última canción del Partido Popular con su lema para las elecciones europeas. Tenían carteles. Tenían vídeos promocionales. Y ahora tienen una canción.

“Tu voto es la respuesta” es la proclama utilizada por el partido de Alberto Núñez Feijóo para las elecciones de este próximo 9 de junio. Y precisamente esa frase es el estribillo de la canción pop(ular): “Por España, tu voto es la respuesta”, repite una voz de mujer mientras se suceden imágenes de diferentes mítines del partido en ciudades españolas. En la letra también se critica “tanta mentira, corrupción y amnistía” y se pide “hacer las cosas bien, pensar en los demás, ser serio, dar sus frutos y hacer lo correcto más”.

Las respuestas de los usuarios de X no han tardado en llegar. “No sentía tanto bochorno desde la caída de Ciudadanos”. “Madre mía, el cringe”. Y de las críticas, pronto se ha pasado a las dudas sobre la autoría de la canción, con acusaciones de uso de inteligencia artificial:

La IA transforma la creatividad política? A veces. En este caso no: sólo aplana lo mismo de siempre sobre el nivel más bajo.



“Hoy lo decimos por carta”

La cuenta del PP este domingo ha compartido un nuevo vídeo, esta vez uno en el que se narra una supuesta carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de una “madre de dos niños”: “Estimado Pedro, te escribo esta carta para responder a la tuya”, comienza una voz en off de una mujer, con una pieza de música clásica de fondo. “También tenía alguna esperanza de que aquellos cinco días de reflexión no fuesen solo un truco político, sino que te sirviesen para pensar con calma en nuestro país. Me equivoqué”, añade.

Pero parece que en este caso, el partido político ha contado con vídeos e imágenes de stock, concretamente de la web Shutterstock.