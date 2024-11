Esperanza Aguirre, ante la tragedia de la DANA: “Gracias al innombrable Francisco Franco, que desvió el cauce del Turia”

“Gracias a Dios y al innombrable Francisco Franco, que desvió el cauce del Turia; si no, hubiera sido también Valencia capital”. Con estas palabras se ha expresado la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre sobre la tragedia de la DANA en la Comunitat Valenciana. Aguirre considera que, si no llega a ser por el dictador, la crecida y las inundaciones habrían sido peores.

Aguirre ha aprovechado también sus declaraciones a la prensa esta semana para cargar contra el Gobierno y para pedir explícitamente la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles. “No apoyo para nada la violencia, pero se comprende la indignación de esta gente”, ha dicho la expresidenta 'popular' sobre los altercados y agresiones contra el presidente Pedro Sánchez este fin de semana en Paiporta. “La ministra de Defensa, a mi juicio, tenía que dimitir inmediatamente”, ha remachado Aguirre, criticando la actuación del Ejecutivo en esta crisis.

Considera Esperanza Aguirre que a la Comunitat Valenciana se debería “haber mandado al Ejército, no a la UME”. “En vez de que sea el JEMAD el que mande todo esto, han puesto al de la UME, que no tiene por qué tener ese conocimiento”, ha lanzado la exlideresa. “El Gobierno, o sus socios, no quiere ver a militares de uniforme con la bandera de España en la calle, y eso es una vergüenza, es una vergüenza nacional”, ha criticado en declaraciones a los medios.

“Quien dirige la emergencia es la comunidad autónoma”

El general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Francisco Javier Marcos, compareció la semana pasada para explicar el operativo y los pasos seguidos tras la crisis de la DANA. “En un nivel 2 de alerta, quien dirige la emergencia es la comunidad autónoma, quien decide dónde vamos o dónde no vamos es la comunidad. Es el director de emergencias quien nos dice dónde actuamos, y eso hemos hecho con disciplina. Yo puedo desplegar y movilizar a mis hombres pero yo no puedo entrar hasta que el director de emergencias de la Generalitat me autorice”, puntualizó entonces Marcos.

El jefe de la UME explicó que los batallones disponibles en Valencia estuvieron preparados desde el mismo martes 29 de octubre, el día en que se produjeron las inundaciones. “El día que se desencadenó la emergencia la UME venía siguiendo la situación. Tengo dos herramientas legales: la alerta temprana y el despliegue adelantado. Cuando vi lo que se podía venir encima utilicé esas dos herramientas. Ordené que todos los soldados del batallón número 3 localizado en la base Jaime I de Valencia fueran a sus puestos. 500 militares perfectamente equipados. Ordené el despliegue para que estuvieran preparados. Desde que yo di la orden hasta que salieron tardaron 15 minutos. En cuanto la Generalitat nos dio luz verde, estábamos en minutos en la zona de emergencia”, detalló.

“En cuanto vi lo que podía ocurrir alerté a 1.000 militares y en cuanto tuvimos luz verde para intervenir en el resto de la provincia se desplegaron 1.000 militares para que el pueblo de Valencia viera el miércoles al amanecer que estábamos ahí”, prosiguió. “Es cierto que no intervinimos rápidamente porque la meteorología nos lo impidió y por una cuestión de orden y disciplina: no podíamos añadir caos a una situación verdaderamente caótica”, apuntó en referencia a que esperaron órdenes de la comunidad presidida por Carlos Mazón.

En las últimas horas se ha conocido también que el equipo de Mazón pidió la ayuda de la UME a la cuarta llamada del Gobierno y tras rechazarla tres veces el día de la DANA; no fue hasta pasadas las 14 horas cuando la consellera valenciana deJusticia e Interior, Salomé Pradas, aceptó los recursos del Estado, aunque limitados inicialmente a la zona de Utiel.