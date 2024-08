Un exdirectivo de Michelin critica que los jóvenes quieran conciliar: “Y si se puede trabajar doce horas, mejor que ocho”

“A estas nuevas generaciones las veo muy flojas”. De esta forma comienza un vídeo con un discurso incendiario que se ha propagado por redes sociales en los últimos días y que tiene como protagonista al que fuera uno de los rostros visibles de Michelin, Ángel Pardo, durante décadas responsable de Relaciones Exteriores en la empresa.

El exdirectivo ha participado en una entrevista con el podcast gastronómico Se me antoja by Montagud, donde se ha mostrado sorprendido por un motivo en especial: que los jóvenes quieran trabajar las horas estipuladas por convenio. “Cuando un chico —y me pasa con mis hijos— de 24 años te dice que tiene que conciliar la vida laboral con la personal, yo flipo. ¿Tú qué vas a conciliar con 24 años?”, confiesa Pardo.

“Tú lo que tienes que hacer ahora es currar, currar y currar para sentar las bases de tu futuro”, aconseja el entrevistado, que añade: “Con 24 años no se concilia nada, se curra. Y si se pueden echar doce horas, mejor que ocho. Y si se pueden catorce... porque es la forma de aprender”.

Ángel Pardo, que lleva vinculado a Michelin desde 1975, ha compartido orgulloso los comentarios que celebran su intervención en el podcast. Pero también ha criticado a aquellos que se han mostrado contrarios a su opinión. “Otro tonto sectario que no ha entendido nada”, contesta a un usuario.

“Echando ocho horas cada día no aprendes nada, cumples. Hay que echarle ilusión ganas y pasión a todo lo que se hace porque si no es un horror”, concluye.