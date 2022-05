'Feto', la palabra que 'The New York Times' retira de Wordle en plena polémica por el aborto en EEUU

El pasado mes de febrero el diario estadounidense The New York Times anunció la compra de la versión inglesa de Wordle, un pasatiempo que consiste en adivinar palabras letra a letra y que ha cosechado mucho éxito en los últimos meses. En principio las palabras que hay que adivinar no guardan relación con la actualidad, aunque el pasado 8 de marzo –Día de las Mujeres– en la versión española del juego la solución fue 'MUJER'. Lo ocurrido este lunes con el juego guarda, precisamente, relación con los derechos de las mujeres, porque la solución de hoy era FETUS ('feto', en inglés), y eso en pleno debate sobre el derecho al aborto (cuya ley el Supremo de EEUU estaría a punto de limitar, según un borrador filtrado a la prensa).

Aunque la palabra programada para hoy fue retirada del juego la semana pasada, a los usuarios que no haya actualizado sus navegadores desde entonces, Wordle les seguirá pidiendo que busquen la palabra FETUS.

“Hoy algunos usuarios pueden ver una respuesta obsoleta que parece estrechamente relacionada con un acontecimiento noticioso reciente”, asegura el rotativo neoyorquino en una nota aclaratoria. “Es algo totalmente involuntario y una coincidencia”, añade, y afirma que la solución de hoy se cargó en Wordle el año pasado.

Algo “distinto a las noticias”

“En el New York Times Games, nos tomamos en serio nuestro papel como un lugar de entretenimiento y de evasión, y queremos que Wordle siga siendo distinto de las noticias”, señalan.

Wordle es una mezcla entre un crucigrama y el juego de mesa Mastermind. Hay que descifrar una palabra de cinco letras en seis intentos. En cada uno de ellos, el juego informa a través de un código de colores de si las letras introducidas están en la palabra que hay que adivinar: negro para las letras que no son correctas; amarillo para las que sí lo son pero ocupan un lugar incorrecto; y verde para las que están bien colocadas.

Creado por el ingeniero de software Josh Wardle en octubre de 2021, cuenta con millones de usuarios en todo el mundo y con versiones en decenas de idiomas. En febrero pasado The New York Times anunció la compra de la versión en inglés del juego por una cantidad “en la parte baja de siete cifras”, según informó en su día la editora del diario neoyorquino.