Luto por los 'me gusta' de Twitter: ya no podrás saber a qué le dan 'likes' los demás

Luto en Twitter (X) por los 'me gusta'. Desde el miércoles ya no se puede ver a qué le han dado 'me gusta' el resto de usuarios. “No quiero ni pensar qué tipo de cosas faveó anoche Elon Musk borracho como un piojo como para decir hoy que los 'me gusta' pasan a ser privados”, ha bromeado un usuario.

La red social se divide entre quienes se lamentan porque los favoritos eran útiles para conocer a la otra persona y quienes ahora dan 'me gusta' con más tranquilidad (Elon Musk ha difundido que ha habido un aumento masivo de likes desde que son privados).

Al margen del humor, también han comenzado las dudas sobre las implicaciones que tendrá: se abre un espacio nuevo para inflar los likes a través de bots, ya que no será pública la identidad salvo en las estadísticas a las que tiene acceso el propio autor.

Según el nuevo funcionamiento, ya no se puede ver en el perfil de otro usuario ni el timeline a qué le ha dado 'me gusta', una medida que según X se toma para aumentar la “privacidad”. En cambio, un usuario puede ver sus propios likes, así como las estadísticas y el numero de 'me gusta' que tienen sus mensajes. También se notifica la identidad de los favoritos al autor de las publicaciones, aunque el resto no pueda verlo.