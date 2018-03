"Ni michismi ni fiminismi": los memes de las pancartas del 8M

"Ni michismi, ni fiminismi". Esto mostraba una de las pancartas cuya foto atestiguando su presencia en las manifestaciones del 8 de Marzo se ha vuelto más viral en los últimos días. Sin embargo, hay quién podría no comprender el sentido de esta frase. Forma parte de una broma que se cuece en Internet y salta a la calle.

Ya durante el año pasado pudo verse la siguiente pancarta en las calles.

Imagen del 8M correspondiente a 2017.

De hecho, hay una web donde pueden conseguirse camisetas que incluyen esta frase. Para los despistados, escribir las palabras reemplazando todas las vocales por la letra 'i' es una forma de representar la imitación que pretende ridiculizar a quién ha pronunciado una determinada frase. De hecho, hace un tiempo y a través de la captura de un fotograma de Juego de Tronos donde podía verse al personaje de Khaleesi con la cara arrugada, se viralizaron muchos memes que usaban esta misma técnica.

Memes que usan la letra 'i' y la imagen del personaje de Khaleesi en Juego de Tronos.

"Ni machismo, ni feminismo" es una de las expresiones cuñadas por excelencia cuando alguien se acerca con unas dosis muy altas de ignorancia a los preceptos feministas. Convertir la expresión en pancarta, además de combatir con humor el machismo, vuelve a demostrar que delimitar lo analógico de lo digital puede ser una tarea inútil.

Las manifestaciones del 8 de Marzo han sido y es evidente que fueron atendidas por un amplio espectro social. Lo que resulta además llamativo es que la proclama tradicional se ha visto desbordada por un sinfín de estrategias poliformes que desdibujan por completo las nociones de lo tradicional y lo contemporáneo, de la cultura popular y la cultura experimental. Además de la pancarta de texto, va emergiendo una suerte de meme-pancarta o pancarta-mashup, que obliga a quien la lee a tener una serie de competencias culturales para poder acceder por completo a su significado.

Es muy probable que la población alfabetizada digitalmente no tenga ningún problema en pillar el significado de esta imagen, pero no está demás explicarlo. Se trata de un juego de palabras que mezcla un tipo de letra muy conocido en los procesadores de texto, la Times New Roman, en la que se sustituye la última palabra por la palabra Woman (Mujer en inglés). De nuevo, en una simple búsqueda podemos observar que no es una frase nueva y que ha saltado de la red a múltiples formatos analógicos (y que el año pasado ya estuvo presente en las movilizaciones del 8M).

Fotografía de Esther B. desde el 8M de Sevilla

En este caso se toma el título de una conocida canción pop de Cindy Lauper, "Girls just wanna have fun" y se le añade "fun-damental rights". El significado de la frase pasa de ser "Las chicas solo quieren pasarlo bien" a "Las chicas solo quieren tener derechos fundamentales".

Una publicación compartida de Maria Acaso Art Thinking (@mariaacaso) el Mar 8, 2018 at 9:42 PST

Siri es una aplicación con funciones de asistente personal para los dispositivos de la marca Apple. La aplicación utiliza procesamiento del lenguaje natural para responder preguntas, hacer recomendaciones y realizar acciones para facilitar la búsqueda de información o el acceso a determinados servicios. Cuando Siri es preguntada si es una mujer, ella contesta que no tiene género. Pero es más que evidente el machismo implícito en usar por defecto voz de mujer para representar a una asistente personal y por eso ya ha sido criticado. Este cartel, de nuevo usa el humor para denunciar la famosa carga mental.

Esta genial pancarta toma el nombre del contestatario grupo de metal de los 90 "Rage Against the Machine" (Traducido significa "En contra de la máquina"). El nombre de grupo, explicado por su vocalista Tom Morello, hacía referencia a "La "Máquina" (o el Sistema) que representa la globalización, el neoliberalismo, la alienación, el racismo, la brutalidad, la élite y la ignorancia, entre otras ideas". Sustituir "Machine" por "Machism" (a pesar de que la traducción literal de machism en inglés no sea machismo) supone un juego de palabras que se clama contra el machismo como una máquina que todo lo estructura y contra la que hay que luchar.

" Tuiter ha roto la cuarta pared. La vida imita al arte ", decía una usuaria en relación a esta imagen. La imagen de la derecha contiene el famoso meme "No lo sé Rick, parece falso", frase presuntamente pronunciada en el programa "El precio de la Historia". En dicho programa de televisión, los compradores de objetos de segunda mano dudan constantemente de la autenticidad de lo que tratan de venderles. De esa constante duda y en un mundo dominado por las 'fake news', nace el uso constante en redes sociales de este meme para cuestionar la veracidad de una información (y bien podría ir acompañado del concepto de ' invent' que bien explicara Lirondos hace unos meses). En la pancarta, al sustituir "falso" por "patriarcado" se hace referencia a la cantidad de veces en las que quizás se se hace referencia a un problema de carácter social excluyendo la posibilidad de que el machismo estructural sea el problema de raíz, y no una cuestión puntual y desconectada de todo lo demás.

Los movimientos feministas llevan años generando contenidos críticos desde múltiples ámbitos: académico, periodístico, científico, cultural...Esta pequeña muestra representa el diálogo constante que se produce en la red en torno a estos temas y como el sentido común está cambiando. El feminismo es viral.