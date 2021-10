El ministro Escrivá responde a su vídeo del agua: "¿Quién diseñó un atril así?"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha respondido este miércoles al vídeo que ha circulado por redes sociales durante las últimas horas en el que se le puede ver echando agua en el lugar equivocado de un atril mientras intervenía el pasado 1 de octubre en un acto de la Fundación Mapfre.

La escena, que provocó las carcajadas del mismo Escrivá y de algunos de los presentes, ha circulado por las redes hasta el punto de que el ministro ha querido dar una explicación en su cuenta de Twitter y centrar la atención en otro detalle: el diseño del atril. "Observo que este vídeo sobre una intervención mía ha suscitado muchas reacciones. Sin embargo, no encuentro algo que llevo rumiando desde entonces; ¿Quién diseñó un atril así?", ha escrito en su perfil.

Observo que este vídeo sobre una intervención mía ha suscitado muchas reacciones. Sin embargo, no encuentro algo que llevo rumiando desde entonces; ¿Quién diseñó un atril así? https://t.co/Pn7yRLEMYe — José Luis Escrivá (@joseluisescriva) 27 de octubre de 2021

Las imágenes del ministro han sido objeto de memes y comentarios en Twitter, incluso de algunos líderes políticos como el secretario general del PP, Teodoro García Egea o la diputada de Ciudadanos María Muñoz.

Las pensiones están en sus manos… pic.twitter.com/Pi8kwlFsXa — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) 26 de octubre de 2021

Mientras que Egea ha utilizado el vídeo para criticar al ministro y sus políticas sobre las pensiones, la diputada del partido de Inés Arrimadas ha querido felicitarle. "Pues he de decir que, en plena guerra del Ejecutivo y en mitad de la ardua tramitación de los #PGE2022, el Ministro @joseluisescriva a mí me ha alegrado el día. No hay nada más inteligente que reírse de uno mismo", ha señalado.

Pues he de decir que, en plena guerra del Ejecutivo y en mitad de la ardua tramitación de los #PGE2022, el Ministro @joseluisescriva a mí me ha alegrado el día.



No hay nada más inteligente que reírse de uno mismo. pic.twitter.com/YXijDNEzZR — María Muñoz (@mariadelamiel) 26 de octubre de 2021

Otros usuarios, en cambio, han querido ayudar al ministro a responder su pregunta sobre el atril.

Se desconoce su autoría, ministro, pero el agujero es para los bolis. — Javier Albisu (@javieralbisu) 27 de octubre de 2021