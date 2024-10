Las pancartas más reivindicativas e ingeniosas de la manifestación por la vivienda

Ha habido referencias al coste del metro cuadrado, ya por encima de los récords que dejó la burbuja inmobiliaria en Madrid o Balears, a las propuestas de la ministra de Vivienda, a los caseros y a las inmobiliarias y las plataformas de alquileres vacacionales. Casi todas las aristas de la crisis de vivienda que ha sacado a miles de personas a protestar este domingo en la capital estaban reflejadas en las pancartas de los manifestantes, desde la más divertida hasta la más reivindicativa.

Muchas de ellas han hecho referencia a la propuesta de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, para pedir “solidaridad” a los caseros a la hora de bajar los precios de la vivienda. “La solidaridad no baja el alquiler”, decía una pancarta, mientras que en un gran tenedor hinchable se leía “Ministra: Aquí estamos los grandes tenedores solidari@s” y otro manifestante respondía en su cartel que “Del caserío no me fío”.

La plataforma de alquiler y compraventa de pisos Idealista es “imperialista”, el “portal líder en conquistar barrios”, el nuevo lema de airbnb es “tourism first”—la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió algo parecido—, la inmobiliaria Tecnocasa es “Tecnoestafa Group. Tensionamos tu barrio desde 1979” y Redpiso es Tepiso: “Pisamos tus sueños emancipadores”.

En Madrid también se ha leído que “se alquila el Artículo 47”, en referencia al apartado de la Constitución que reconoce el derecho a una vivienda digna, y se ha pedido que “o baja la renta, o huelga”, tal y como propone el Sindicato de Inquilinas, uno de los convocantes de la manifestación en la capital. “Se vende plan (sobre) vive al mejor postor”, decía otro de los grandes carteles de la marcha, junto a la pancarta que anunciaba “Sareb es nuestra, sus casas también”.

“Vivir en lo que mide esta pancarta te costaría más que el gym. Dame otra idea, lista”. La referencia al portal de alquileres y compraventa de viviendas también tenía otra versión: “Esta pancarta mide justo los metros cuadrados que te puedes permitir en este barrio”.

Y no han faltado las referencias a Isabel Díaz Ayuso: “¿Tu alquiler no te deja dormir? Dos lexatines y a seguir”, decía una de las pancartas con su foto.