"Quedaos en casa": la prensa británica, entre el imperativo y la crítica tras el confinamiento ordenado por Johnson

El primer ministro británico, Boris Johnson, compareció este lunes tras varias semanas de declaraciones erráticas para anunciar la puesta en marcha un confinamiento obligatorio de tres semanas en el Reino Unido. "Desde esta noche debo dar al pueblo británico una instrucción muy simple: 'Quédate en casa'", pidió a los ciudadanos.

Portada de The Guardian este 24 de marzo de 2020

La prensa escrita del Reino Unido ha replicado las órdenes de su ejecutivo en la gran mayoría de sus portadas. "Quédate en casa, esto es una emergencia nacional" subraya The Guardian en su primera, que explica en varios de sus sumarios cómo Johnson ha restringido "drásticamente" el movimiento para combatir el coronavirus. "Las reuniones de más de dos personas en público serán prohibidas", explican. Además, mencionan que la policía tendrá el poder de dispersar grupos para hacer cumplir la cuarentena.

Portada de The Independent este 24 de marzo de 2020

"You must stay at home (Tenéis que quedaros en casa)", titula The Independent en la misma línea al reproducir la frase más imperativa que pronunció Boris Johnson. "Únicamente se podrá salir a comprar comida, el ejercicio fuera de casa se podrá realizar como mucho una vez al día, no se permitirán reuniones de más de dos personas, se pondrán multas a aquellos que no lo cumplan, se cerrarán las tiendas que no sean esenciales, eventos como las bodas quedan suspendidos, las medidas durarán por lo menos tres semanas", resume el diario en su portada.

Portada de The Times este 24 de marzo de 2020

The Times repite las mismas palabras: "Quedaos en casa". Y añade que Boris Johnson habló de la situación como una cuestión "de vida o muerte".

Portada de The Daily Telegraph este 24 de marzo de 2020

De forma más crítica titula The Daily Telegraph: "Fin de la libertad" (End of freedom en inglés). Tras detallar las medidas que llevará a cabo el ejecutivo inglés, explican que "científicos" notificaron al primer ministro que el Sistema Nacional de Salud (NHS en sus siglas en inglés) tendrá que hacer frente a un "colapso" a menos que los poder públicos "actúen".

Portada de The Sun este 24 de marzo de 2020

La prensa amarilla del Reino Unido, en su línea habitual, adopta un enfoque más crítico y polémico sobre el anuncio de Boris Johnson. "Arresto domiciliario", titula The Sun junto con la imagen de un candado con la bandera del país impresa. "Encierro de Gran Bretaña" titula el Daily Mail, para seguidamente calificar de "súplica" la orden de permanecer en casa y explicar las "asombrosas" medidas que paralizarán la actividad en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte.