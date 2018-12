El presidente de Nigeria sale a negar su muerte y que haya sido sustituido por un clon

El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, ha tenido que salir al paso de un rumor pocas veces visto que había ganado fuerza en su país a través de las redes sociales. ¿El rumor? Que Buhari había muerto y que la persona de decía ser el presidente nigeriano en realidad es un clon encarnado por un sudanés llamado Jubril.

La historia comienza cuando Buhari fue a Inglaterra para tratarse de una enfermedad de la que no se han revelado más detalles, tal y como ha publicado Reuters. A partir de ahí, varios vídeos que se han hecho virales en las redes sociales ahondaban en los rumores sobre su supuesto clon y la identidad del mismo. Para el mandatario, estos mensajes fueron difundidos por personas "ignorantes y personas impías".

Por eso, en un encuentro con nigerianos en Polonia, el dirigente africano ha insistido en que "soy real, te lo aseguro. Pronto celebraré mi cumpleaños 76 y seguiré fuerte". La afirmación fue recibida entre las risas de los asistentes.

One of the questions that came up today in my meeting with Nigerians in Poland was on the issue of whether I‘ve been cloned or not. The ignorant rumours are not surprising — when I was away on medical vacation last year a lot of people hoped I was dead. pic.twitter.com/SHTngq6LJU