Rajoy, contra los nuevos tapones de las botellas de plástico: “Me puse hecho un circo”

Al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no le han gustado los nuevos tapones de las botellas de plástico de un solo uso. Lo ha dejado patente en el Foro La Toja, que él mismo dirige desde que dejó el Gobierno, y ante una audiencia de altura: el expresidente Felipe González y el ex primer ministro portugués, António Costa, que acaba de ser propuesto como nuevo Presidente del Consejo Europeo por parte del grupo socialdemócrata.

En una intervención que provocó las risas de su antiguo homólogo portugués o los gestos de aprobación de su antecesor socialista, Rajoy dejó patente su disgusto frente a los nuevos tapones de plástico, ahora adheridos a las botellas, cuando criticaba que en la UE hay “demasiada regulación”.

“Hace un mes estaba con una botellita de estas y veía que no podía... no había manera de quitar esto. Empecé a beber... me puse hecho un circo... y dije: Oye, ¿pero estas botellas son todas...? Y ahora son todas así. Bueno, esta es una regulación de la Unión Europea. Yo creo que... dificulta mucho las cosas”, explicaba Rajoy ante las risas de parte del público asistente al Foro, que ha inaugurado el rey Felipe VI.

La normativa europea parte de una directiva aprobada en 2019 por el Parlamento Europeo y que entró en vigor en julio de este año y obliga a las comercializadoras a llevar el tapón adherido al envase en las botellas de plástico. La norma busca así reducir el uso de plástico evitando que estos tapones se pierdan y hacer más fácil su reciclaje. Precisamente España es uno de los países pioneros en este nuevo formato y, desde el año 2022, algunas marcas comenzaron a comercializar botellas de un solo uso con el tapón adherido.