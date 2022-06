La rapera musulmana Miss Raisa, amenazada de muerte por radicales islamistas tras apoyar al movimiento LGTBIQ+

Miss Raisa, nombre artístico de Imane Raissali, es una joven rapera catalana y musulmana que se dio a conocer en el programa de televisión Got Talent España y premio a la Diversidad e Inclusión de Tik Tok, donde cuenta con más de medio millón de seguidores. Es en esa red social donde el pasado fin de semana publicó un video en el que explica su visión como musulmana de la homosexualidad y el colectivo LGTBIQ+. Según ella misma ha denunciado, por esas opiniones ha recibido amenazas de muerte por parte de islamistas radicales diciendo que iban a decapitarla.

A los dos días de la publicación del vídeo, la propia Imane Raissali ha denunciado el acoso y las amenazas de muerte que ha recibido. “Lo único que he ganado ha sido una persecución masiva y destructora ”, ha lamentado. Aunque Raissali no se muestra arrepentida de “haber sido fiel a sus principios”. “Todas las personas que utilizáis la religión como paraguas para explotar vuestro odio contra el resto de la gente, ¿este es el islam que defendéis y queréis que la gente respete? Porque si para vosotros esto es ser musulmán, claramente no profesamos la misma fe”, ha concluido.

En su mensaje previo, Rassali había pedido respeto para las personas LGTBIQ+: “Para mí es muy importante tener criterio propio y analizar con profundidad si lo que se nos está pidiendo desde la religión es algo que aporta a nuestra humanidad y a nuestra convivencia o por contrario nos aleja del resto de personas. Considero que mi existencia debe estar en armonía, hay personas que defiende ciegamente ciertas ideas que a menudo van en contra de los derechos humanos, dificultando la convivencia entre todos”, ha expresado la artista.

Raissali ha mostrado su descontento con la costumbre de “entrometernos en la vida privada e intima de una persona. Debería impórtanos con quién nos acostamos nosotros”. “Este debate de qué opinas sobre la homosexualidad no debería existir”, recalca en el mensaje. Además, crítica aquellos que simplemente expresan “tolerancia”: “Hay una gran diferencia entre respetar, tolerar y apoyar y a menudo se confunden”, ha expresado Raissali.

“Tolerar significa permitir algo que no te agrada”, en cambio, la palabra “respeto va de la mano de empatía, de ponerte en los zapatos de la otra persona y comprender su lucha” y añade: “cuando decís 'yo te respeto, pero no te apoyo' en realidad estáis diciendo 'te tolero porque no me queda otra y ni de coña te apoyo”.

Imane Raissali ya avecinaba que le “iba a caer la el pulpo” por pensar “distinto al resto de musulmanes”. “Vendrán muchos en manada a machacarme y a decirme que soy una musulmana de pacotilla o una musulmana cool”, avisaba. “Hoy en día tienes que ser súper valiente para vivir en libertad. Se requiere de una mente muy fuerte y un alma muy para. Así que todos deberíamos reeducarnos en valores y digo reeducarnos porque a muchos de nosotros, aunque pensemos que somos adultos y que entendemos el mundo, todavía nos falta mucha empatía”.