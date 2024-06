La reflexión de Quequé tras la agresión a Jaime Caravaca: “Esto se nos está llenando de nazis que se sienten impunes. Por favor, protéjannos”

El cómico y presentador de radio Héctor de Miguel, Quequé, ha hecho una reflexión sobre la impunidad y el miedo al avance de la extrema derecha después de la agresión de un neonazi al humorista Jaime Caravaca durante una actuación en Madrid. “No quiero pensar, porque soy un ingenuo, que en mi país puedes anunciar que vas a agredir a alguien, hacerlo, mostrarlo públicamente y que no pase nada”, ha afirmado en el programa Hora Veintipico de la Cadena SER.

Quequé ha criticado la cobertura de los medios de comunicación que en sus titulares destacaron que era la reacción de “un padre” —el agresor justifica lo ocurrido por un tuit sobre su hijo— y se les olvidase el detalle de que es “un padre con antecedentes penales” y entre otras cosas, un negacionista del Holocausto que celebró el atentado contra dos mezquitas. “No lo entendéis porque no sois padres, pero tú por un hijo un día tonto invades Polonia”, ha ironizado.

“A mí los nazis me dan miedo, bastante miedo, porque al ser nazis hacen cosas nazis. (...) Yo no soy ningún valiente ni quiero serlo. No tengo media hostia. No me quiero apuntar a un gimnasio a estas alturas, si ya acabo reventado con el pádel. Me da miedo la impunidad con la que ciertas personas se sienten libres de amenazar, acosar y agredir a quien no piensa como ellos. Y de subirlo a las redes porque saben que no va a tener consecuencias. Si esto va a crear un precedente y la nueva moda va a consistir en comprar una entrada para ir a una sala y agredir al cómico porque no te gustado el chiste pues ya está, hemos encontrado los límites del humor. Si me pegas, me callo. Y si me matas, también”, ha reflexionado.

El cómico se ha alegrado de que “no haya ido a más” y se haya “arreglado, entre comillas” con una conversación en la que Caravaca pidió disculpas por el tuit en el que respondió a una imagen de Alberto 'Pugilato' con su hijo diciéndole que “nada ni nadie podrá evitar la posibilidad de que sea gay y de mayor se harte de mamar polla de negro obrero”. “Entiendo que Jaime lo último que le apetezca sea denunciar, entiendo que prefiere pasar página. Pero a lo mejor alguien, alguna vez, podría actuar de oficio. Porque esto se nos está llenando de nazis que campan a sus anchas, que se sienten impunes, que tienen representantes en el Congreso y que después del domingo van a tener muchos eurodiputados. Incluso hay gente que dicen que no son como ellos y luego pacta con ellos”, ha continuado.

Por eso, ha argumentado Quequé, “es lógico que algunes, algunas y algunos tengamos miedo”. “No se le puede exigir a nadie que sea un valiente. A quien corresponda, por favor, protéjannos”.