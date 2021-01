Edu Galán lidera con Darío Adandi un espectáculo teatral de sátira, que se celebra ocasionalmente y no deja títere vivo. Este directo incendiario, que ahora no se puede representar, es una de las líneas del proyecto que edita la revista Mongolia, en la que están acompañados por el periodista Pere Rusiñol. Un cartel anunciando ese show del dúo en Cartagena, ciudad natal del torero Ortega Cano, y lógicamente —hacen sátira, recordamos— burlándose de él y de otros aspectos de la ciudad, les ha valido una condena del Tribunal Supremo. Edu Galán saca la gorra: "Tenemos que pagar un pastizal, 40.000 euros más las costas, y tenemos un crowfunding en Verkami, donde podéis apoyar en esta pelea que vamos a seguir hasta Europa. Cuando te dedicas a la sátira libre e independiente, muchas veces tienes que pedir. Es el momento más horripilante de nuestro trabajo, pero cómo dicen otros: "Peor es robar".

