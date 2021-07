Dora: "Si te mola la ciencia ficción en comedia y el anarquismo, ‘Rick y Morty’ es tu serie"

Dora no tiene aún 18 años y está a punto de protagonizar la próxima película de Paco León, una versión libre y musical de El mago de Oz. "Mi personaje es su interpretación de Dorothy. Dora, Dorothy", ríe recién llegada de unos de los varios análisis médicos a los que está siendo sometida antes del inminente rodaje. Mientras, la hija de Bimba Bosé y de Diego Postigo prepara su EP, saca temas musicales, videoclips y actúa en festivales.

La compositora y cantante no ha dudado qué serie recomendar, es fan absoluta de Rick y Morty, la ficción de dibujos animados para adultos de la que puede verse una temporada en Movistar, cuatro en Netflix y las cinco producidas hasta ahora en HBO: "Sabía de la existencia de Rick y Morty antes de empezar a verla, cuando vi que había salido. Sabía que era una serie nueva, pero nunca me había enganchado a este tipo de dibujos. Los Simpson son guays, me hacen gracia pero… Y una amiga, en Estados Unidos, me puso un episodio y flipé y dije: ‘Pero ¿Qué es esto?’, es una ida de olla, y desde ahí empecé a verlo en HBO a saco".

"Rick es mi animal espiritual, me encantaría ser como él, le da igual todo"

Rick y Morty son los nombres de los protagonistas de la serie, inspirados en un principio en Doc y Marty, el científico genial y un poco chiflado y el adolescente interpretado por Michael J. Fox en Regreso al futuro. Los autores, Justin Roiland y Dan Harmon habían hecho un corto con una parodia salvaje de la pareja que fue derivando en lo que finalmente es la serie. Aquí Rick es un científico brillante, alcoholizado, babeante y sin filtro entre el cerebro y la boca que trabaja en el garage de la casa familiar de su hija. "Siempre digo que Rick es mi animal espiritual —afirma Dora—. Me gustaría ser como él, me encantaría porque le da igual todo, pero claro, le causa un montón de problemas al final. De actitud, creo que a todos nos gustaría sudar tanto de la vida como Rick". Así que propone: "Si te mola la ciencia ficción en comedia y un poco el anarquismo, porque Rick es un anarquista de tres pares, es la serie para ti".

Y es que Rick es el motor de las historias, el que hace que desde esa casa de clase media americana se vivan aventuras cuánticas o viajes intergalácticos. Harmon declaró en su día que la serie es deudora de las dos principales producciones de Matt Groening. A Dora le encanta lo que los creadores han hecho combinando estas influencias: "Es que es verdad, es una mezcla perfecta, Los Simpson, que tiene así el rollito más familiar y Futurama, que lo estuve viendo el otro día porque hacía mil que no veía uno, desde que era enana, vamos. Y sí, mola un montón ver cómo se inspiran en los dos para crear esta locura".

Morty, el adolescente que acompaña a su abuelo en sus historias, un poco pasmado, representa el punto de vista del espectador, arrastrado por la fuerza y determinación de Rick. Según Dora: "El abuelo es tan cuadro que ha atrapado a Morty en toda su movida galáctica, pero yo creo que a Morty ya le da igual, ya ha aceptado que va a vivir toda su vida con Rick haciendo aventuras por la galaxia. Mejor que estudiar, jaja, si yo tuviera la oportunidad…".

"Me entra la risa de pensar en los personajes, pero también he llorado con algún episodio"

La pareja convive con los demás miembros de la familia, la hija de Rick y madre de Morty, su marido o la hermana del joven. "Me entra la risa solo de pensar en los personajes —dice Dora—". Por otro lado, la comedia de caracteres funciona en todos sus registros para la cantante: "Yo he llorado con algún episodio de Rick y Morty, en plan, ‘¡pobrecitos!’. Me hace mucha gracia porque en la familia están super jodidos, no se comunican nada. Mola porque te llevan por muchos sitios, a veces se llevan bien, otras no. Es cómo se relacionan los diferentes miembros de la familia, mola".

La filosofía de la serie, que se estrenó en el 2013 y sigue en producción, ha sido analizada en muchas ocasiones. Dora percibe el anarquismo de su protagonista, sin entrar en otras disquisiciones: "Es una gamberrada bastante importante. Rick está absolutamente en contra de toda regla que se plante encima él, la destruye, es la destrucción total. Por eso me gusta, jaja".

"Los fans de la serie somos iguales, solo queremos hablar y hablar de ‘Rick y Morty’"

A menudo, en series de este tipo los seguidores disfrutan compartiendo sus episodios y momentos favoritos, eso sí, Dora no lo hace en internet: "En redes no expreso mi obsesión por esta serie, pero cuando conozco a alguien a quien le gusta le digo: ‘¡Oh, my god! ¿Te gusta Rick y Morty?’ y ya es un bucle. Todos los fans de la serie somos iguales, no podemos parar. Empiezas y solo quieres hablar y hablar y hablar de Rick y Morty y de todas las movidas que hay".

Su episodio favorito es uno de los muchos que son referenciales, versiones, homenajes, revisitaciones de otras obras: "Es el de la purga, me parece buenísimo, luego tengo otros muchos más, como el del cable interdimensional, pero en ese de repente Morty saca todo el enfado que tiene dentro. Al final es un niño adolescente que está creciendo con un abuelo que es un cuadro. La purga es básicamente como la peli La Purga, que la conoce todo el mundo. Se van a un planeta en el que el sistema social es a base de que un día al año se matan todos, deciden aniquilar todo. Rick y Marty llegan solo para ver y acaban volviéndose loquísimos a matar".

Dora no es una gran espectadora de series, esta en concreto es su debilidad: "Rick y Morty me encanta porque es corta, siempre quiero más. Como cuando escuchas un tema de dos minutos que dices: ‘Joder, qué corto, lo quiero volver a escuchar’. Me pasa lo mismo con esto". A cambio su compromiso con la serie es total, como explica: "Cuando se acaba la temporada estoy esperando más. Yo sigo a Adult Swim, que es la plataforma en la que crean los dibujos, para ver cuando sacan los próximos episodios. Me meto en HBO, no todos los días pero casi, miro en mi ordenador cuál es el siguiente día en que salen los episodios. Soy super friki".

"Intento rebajar mi tiempo de redes lo máximo posible porque no me hacen bien"

Al pertenecer a una generación que reparte su ocio entre nuevos formatos como los vídeos en línea podría asumirse que también lo hace, pero no es su caso: "Yo tengo una guerra muy seria con el internet y con las redes, estoy muy en contra. Intento rebajar mi tiempo de redes lo máximo posible y utilizarlas lo mínimo porque no me hacen bien. Para mi tiempo de ocio prefiero hacer el ejercicio de coger un libro o ver una película, una buena peli. De dibujos, Rick y Morty es casi lo único que veo aparte de los de mi hermana que veo en la tele un poco y digo: ‘¡Qué gracia!’".

La música cuenta sus proyectos: "Estoy a saco con la película de Paco León e intentando terminar mi primer EP, ahí en una guerra. Una guerra no, un proceso largo pero muy bonito. (Mira a su padre, que le acompaña en la entrevista) Miro a mi padre porque siempre tenemos pensada una cosa y luego es otra, pero tenemos una fantasía de sacarlo en noviembre o diciembre. Al final nunca es seguro porque se van retrasando los procesos. Espero, esperamos, que sí sea para entonces".

Y sobre la obra de León, que se estrenará en cines, en Netflix mundialmente y está coproducida por Mediaset España avanza: "La peli es una ida de olla. El reparto mola. Lo que más me gusta es que la balanza entre actores como la Machi, la Maura, Luis Bermejo, con una carrera de vida por detrás, y por delante, claro, jaja, y artistas como Áyax (Pedrosa) y Weka (Wekaforé Jibril), que son gente joven que está ahora en el panorama y mola porque no son actores del todo pero sí gente a la que le gusta el arte y meterse tanto en la música como en el cine. Me gusta mucho ese contraste".