eldiario.es ya está disponible en Alexa

Los lectores y lectoras de eldiario.es ya pueden escuchar nuestras noticias desde Alexa, el asistente de voz de Amazon. Los usuarios de esta tecnología solo tienen que descargar la Skill de eldiario.es y utilizar los comandos de voz: "Alexa, abre el diario punto es" o "Alexa, abre el diario punto es y dame las noticias de política" para escuchar las noticias de portada y de nuestra sección de política respectivamente.

eldiario.es disponible en Alexa

Este desarrollo tecnológico es muy especial para nosotros, no solo porque representa una nueva oportunidad para estar más cerca de nuestra audiencia, sino también porque surge de la iniciativa personal de un socio de eldiario.es. Carlos Iglesias, CEO de Runroom, nos ofreció hace unos meses desarrollar, de manera voluntaria y desinteresada, esta funcionalidad que hoy anunciamos. Una vez más, desde eldiario.es, queremos darle las gracias tanto a él como a todas las personas del equipo de Runroom que han participado en este proyecto: sin ellas este desarrollo no hubiera sido posible. A pesar de que en eldiario.es tenemos un equipo de desarrollo propio nuestra capacidad es limitada y no siempre podemos abordar todas las mejoras y proyectos que nos gustaría.

En los próximos meses incorporaremos nuevas funcionalidades a este servicio que, como de costumbre, comunicaremos en este blog. Hasta entonces nos leemos en eldiario.es.