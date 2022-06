¿Qué es la baja laboral por recaída en una incapacidad temporal?

Existen ocasiones en las que un trabajador que ha sido dado de alta de la incapacidad temporal tiene que volver a solicitar una baja laboral por volver a tener la misma dolencia. Cuando ocurre esto, estamos hablando de una baja laboral por recaída. Pero, ¿Qué significa la baja laboral por recaída? ¿Qué derechos tiene el trabajador en esta nueva baja laboral? ¿Recibirá una prestación durante el período de baja por la incapacidad temporal?

La Ley General de la Seguridad Social indica lo siguiente: “Se considera que existe recaída en un mismo proceso de incapacidad cuando se produzca una nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de efectos de la alta médica anterior”. Esto quiere decir que, una vez pasados más de 6 meses desde al alta inicial, la nueva baja por incapacidad temporal no se consideraría una recaída.

El paciente deberá pasar por un nuevo reconocimiento médico y cumplir con todos los requisitos necesarios para poder recibir la prestación por incapacidad temporal como, por ejemplo, acreditar una cotización de 6 meses como mínimo en los 5 años anteriores en caso de enfermedad común. En el caso de los accidentes o enfermedades laborales, no se requiere un período mínimo cotizado.

¿Puede el trabajador recibir una prestación por una baja laboral por recaída?

En lo que se refiere a las prestaciones, la opción de recibir esa paga por incapacidad temporal dependerá de la duración de la baja. El tiempo máximo reconocido para las bajas por incapacidad temporal es de 365 días, más una prórroga de 180 días que debe valorar el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esto quiere decir que si se supera este tiempo y pasan menos de 6 meses antes de una nueva baja, es probable que no se reciba la prestación.

No obstante, si el trabajador ha estado 3 meses de baja, por ejemplo, y sufre una recaída tras estar 30 días de alta, sí que podría cobrar el subsidio por baja laboral por recaída. Eso sí, el tiempo comenzaría a contar desde esos 3 meses, por lo que la baja tendría menor duración en total.

Requisitos para acceder a la incapacidad temporal

Para poder cobrar la baja por recaída es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

El trabajador debe estar dado de alta en la Seguridad Social o en situación asimilada.

En el caso de enfermedad común, se debe haber cotizado 180 días o más a lo largo de los 5 años anteriores.

Tan solo se deben cumplir estos dos requisitos para poder acceder a la incapacidad temporal. Es importante aclarar que las cuantías de las prestaciones variarán dependiendo de los días que se cause la baja. En el caso de las enfermedades comunes o de un accidente no laboral, entre el día 4 y 21 de la baja el trabajador recibirá el 60% de la base reguladora, mientras que posteriormente este porcentaje ascenderá hasta el 75%. Durante los 3 primeros días de la baja no se cobrará nada.

Sin embargo, si la baja está causada por accidente laboral o una enfermedad profesional, el importe será del 75% de la base reguladora desde un principio.