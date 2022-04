Estas son las pensiones que puedes recibir si no has cotizado 15 años

Para poder recibir el 100% de la pensión de jubilación será necesario haber cotizado, como mínimo, 37 años y 6 meses, siempre y cuando se hayan cumplido los 65 años. De no tener dicha cotización a los 65 años, el trabajador tendrá que esperar hasta los 66 años y los 2 meses. No obstante, el requisito mínimo para poder acceder al subsidio que ofrece la Seguridad Social por jubilación es de 15 años. Pero, ¿Qué ocurre si no se han cotizado los tiempos mínimos establecidos por la Seguridad Social?

Los trabajadores que no hayan cotizado un mínimo de 15 años no podrán acceder a ningún tipo de prestación contributiva, aunque sí que se podrá solicitar una pensión no contributiva de jubilación. Este subsidio va desde los 100,70 euros mensuales, que es la cuantía mínima que se puede percibir, hasta los 402,80 euros mensuales, que es el caso de una pensión general.

Requisitos para acceder a la pensión no contributiva de jubilación

Para poder acceder a esta prestación de jubilación es necesario cumplir los siguientes requisitos:

Haber cotizado menos de 15 años a la Seguridad Social.

Haber cumplido los 65 años en el momento de la solicitud de la prestación.

Acreditar que se ha residido en España los últimos 10 años de forma consecutiva.

No superar los 5.639,20 euros anuales de ingresos de forma general.

La cantidad de ingresos anuales máximos de la vivienda dependerá del número de convivientes que existan y que conformen la unidad familiar. Si se convive con el cónyuge o parientes de hasta segundo grado, es decir, abuelos, nietos, tíos o sobrinos, el límite máximo aumentará hasta los 9.586,64 euros (dos miembros), los 13.534,08 euros (tres miembros) o 17.481,52 euros (cuatro o más miembros).

¿Cuánto es la pensión no contributiva de jubilación?

La cuantía a percibir de esta prestación también dependerá de la unidad de convivencia del jubilado. Actualmente, la cuantía máxima es de 402,80 euros mensuales (5.639,20 euros anuales), para una sola persona. En caso de que en la unidad familiar existan dos beneficiarios, la pensión se reducirá a 342,38 euros por persona. Si existen tres o más beneficiarios en la misma unidad familiar, el importe será de 322,24 euros mensuales.

En los Presupuestos Generales del Estado, además, se ha recogido una revalorización de las pensiones no contributivas en un 3% para el 2022, por lo que los ingresos ascenderán ligeramente, quedando el máximo en 414,86 euros mensuales.