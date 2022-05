“Las personas con discapacidad debemos estar presentes en la política”

El próximo 19 de junio se celebrarán unas nuevas elecciones andaluzas, en esta ocasión, anticipadas, dónde se presentarán hasta siete partidos con el fin de gobernar en Andalucía los próximos cuatro años. En ese sentido, cada partido presenta a sus 109 candidatos para ocupar el Parlamento Andaluz.

En estas listas habrá sonadas ausencias que ya habían anunciado su no renovación con su partido. En el sector de la discapacidad, la primera y única de momento, parlamentaria con discapacidad, Mercedes López (Cs), anunció hace escasos días que no volvería a presentarse con su partido en las elecciones de junio de 2022. Hoy mismamente, la almeriense, ha publicado en sus redes sociales una “indirecta” donde hace referencia a la nula inclusión de personas con discapacidad en las listas de los partidos políticos (a espera que Adelante Andalucía anuncie el suyo) y las que lo hacen, del “uso” que se le da a esta inclusión.

NO SOMOS FLOREROS!

En las listas electorales,los partidos han obviado la discapacidad y se agrava con la MUJER CON DISCAPACIDAD,se vuelve a usar a la mujer y las sillas de ruedas en puestos de cola para enternecer la foto.

NO SE ESTA CON LA DISCAPACIDAD, SIN LA DISCAPACIDAD! pic.twitter.com/Vmuyti514D — Mercedes Lopez 🇪🇸 (@mercedeslopezr7) 16 de mayo de 2022

Ante este hecho, desde Responsables, hemos preguntado al concejal no adscrito del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Zuasti, sobre cuál es la importancia de la inclusión de personas con discapacidad en los partidos políticos y sobre todo, en puestos de salidas.

“Hace cinco meses que entré como concejal en mi ciudad por la dimisión de un excompañero, desde entonces, la discapacidad, accesibilidad e inclusión, está más presente en cualquier ámbito que se trabaje por parte del Gobierno municipal. No es cuestión de que no quieran trabajarlo, es que si no estamos, no lo ven”, comenta Francisco Zuasti.

“Acabamos de terminar la Feria de Jerez dónde se ha hecho casi historia incluyendo un módulo para atender a todas las personas con discapacidad. Si no hubiera entrado y no lo hubiera propuesto, nadie hubiera caído en la necesidad”, continúa el concejal.

“Es importante la inclusión de personas con discapacidad en cualquier lista, obviamente capacitadas y no de floreros. Además, hacerlo en posiciones de salida para trabajen desde dentro y cambiemos la mentalidad, pues representamos al 9% de los españoles que tienen discapacidad y a sus familias”, zanja Francisco.