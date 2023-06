Alcalde por sorpresa: el único concejal del PP de un pueblo de Sevilla se queda solo en el gobierno tras darle el PSOE sus votos

La jornada de toma de posesión de los alcaldes siempre se guarda alguna que otra sorpresa. En la provincia de Sevilla, por ejemplo, el PSOE ha mantenido la Alcaldía de Cantillana después de que una tránsfuga del PP le diera su voto y rompiese así el pacto que habían sellado PP e IU para desalojar a los socialistas. Pero lo que ha ocurrido en la localidad de Algámitas no se queda muy atrás en cuanto a giro inesperado de los acontecimientos, ya que los cuatro concejales del PSOE han dado la campanada al votar a favor del único edil del PP en este municipio de la Sierra Sur sevillana, que de repente se ha visto como alcalde de un gobierno en el que (en principio) está él solo. Y a todo esto, la dirección del PSOE provincial ha llamado a capítulo a los suyos y todo apunta a que acabará reclamándole que devuelvan sus actas.

Recuento de alcaldías: así ha quedado el mapa del poder municipal en la provincia de Sevilla

Más

A buen seguro que los 1.250 algamiteños no se esperaban que se iba a resolver de manera tan rocambolesca el empate entre los independientes de Unidos por Algámitas (UxA), que el 28M ganaron las elecciones con 421 votos. Esto le reportó cuatro concejales, los mismos que logró el PSOE –que históricamente ha gobernado en esta localidad– con sus 377 sufragios. En último lugar quedó el candidato del PP, Francisco Jesús Mesa, que trabaja como auxiliar en la farmacia del pueblo y cosechó 97 apoyos. Pese a que no logró ni el 11% del respaldo de sus vecinos, al final resulta que ha acabado con una vara de mando que recibió ante el estupor de no pocos de los asistentes al pleno de investidura, con exclamaciones (dirigidas a él y a los ediles socialistas) del tipo “qué poca vergüenza” y “qué bajo has caído”.

El nuevo y flamante regidor ha estado este lunes de reuniones y no ha atendido la llamada de este periódico. Su proclamación por sorpresa es el reflejo de las malas relaciones llevadas al extremo entre socialistas e independientes, una formación de izquierdas que tiene como candidato a Javier Vera, que ya aspiró a la Alcaldía por IU. Al clima de confusión que se ha generado no es ajeno que en ningún momento se supo de la intención de los concejales del PSOE y que nadie (ni el alcalde ni los socialistas) han dado explicaciones sobre lo ocurrido.

“Repartir funciones entre todos”

En sus breves palabras tras ser investido como regidor, Mesa se limitó a comentar que “nuestro compromiso siempre ha sido trabajar por Algámitas” y expresó su intención de “intentar mejorar todo lo que hay”. De paso, anunció su intención de reunir este lunes a los portavoces de los grupos “para trabajar y repartir funciones entre todos los equipos”.

Pocas horas después de la investidura, ya el domingo, el nuevo alcalde se puso en contacto con UxA para transmitir una propuesta y mantener nuevas negociaciones. La respuesta ha sido un no rotundo: “Unidos por Algámitas cierra toda posibilidad de pactar o llegar a ningún acuerdo de gobierno después de lo vivido” el sábado, ha transmitido la formación independiente, subrayando que sus cuatro ediles se quedarán en la oposición.

Mientras tanto, en el PSOE provincial todavía están tentándose la ropa y no tienen ni idea de qué ha llevado a su candidato –Gregorio Verdugo, que ya fue concejal entre 2011 y 2019– a dar este paso junto a sus tres compañeros de filas. El secretario general de los socialistas sevillanos, Javier Fernández, tilda de “tremendo” lo ocurrido en Algámitas, asegura que es una operación “que nosotros no hemos autorizado” y anuncia que, al margen de analizar qué medidas se toman, el objetivo ahora es “revertir la situación a lo que la gente votó”.

“Esto ha sido un sorpresón”, añade Fernández, que incide en que la consigna a todos sus candidatos fue “no favorecer ningún gobierno en el que estuviera el PP”. Por ello, considera que se han “incumplido taxativamente” las directrices del partido, por lo que ahora mismo el escenario más previsible es que se les reclame la devolución de sus actas como concejales.