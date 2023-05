La alcaldesa independiente de Alanís se ofrece a ayudar “con independencia de quién gobierne”

Entre las comarcas de la Sierra Morena de Sevilla y la Campiña Sur de Badajoz, en el municipio sevillano de Alanís, hay una alcaldesa que ha dejado atrás las proclamas de tipo partidista en esta campaña electoral y tiende la mano desde el despacho municipal que ha ocupado en los últimos ocho años a las tres fuerzas que disputan su lugar en las Elecciones Municipales de este domingo.

Eva Ruiz vive con una discapacidad y es pensionista, lleva a gala no haber cobrado de las arcas públicas desde que tomó posesión y agradece que a lo largo de los dos mandatos en los que ha estado al frente del Ayuntamiento le hayan llegado ofertas de todas las fuerzas políticas para que dejase a un lado sus siglas como independiente y aportase a otros proyectos de partido.

Llegó en 2015 a la Alcaldía de forma accidental, cuando el número uno de su lista se dio de baja por motivos de salud y tuvo que reemplazarle como número dos. Pocos meses después, en agosto de 2016, se confirmó como titular del cargo, aunque la situación que heredó, confiesa, no fue fácil: “Pregunté a los compañeros si querían seguir adelante o plantarse en aquel momento, y decidimos arremangamos para trabajar por Alanís”, rememora.

Ofertas de otros partidos

“Tanto en el anterior mandato como en este que termina, he recibido ofertas para saltar a otros partidos; es que soy un bomboncito”, bromea la alcaldesa de Alanís entre risas a SevillaelDiario.es. “Gracias a dios han venido de todos los partidos, pero entiendo que el partido independiente refleja la diversidad que hay en mi pueblo, personas más de derechas o de izquierdas o sin una orientación ideológica, y mi criterio ha sido contar con personas honestas que hubieran estado vinculadas a asociaciones o a hermandades de forma altruista, porque aquí estábamos con un Ayuntamiento sin dinero; entonces nadie venía a ganar nada”, se reafirma.

Junto al alcalde de El Real de la Jara, José Manuel Trejo, la alcaldesa de Alanís ha renunciado a integrarse en otras fuerzas políticas. Lo hace en un contexto marcado por la renovación de las listas del PP de Sevilla en la comarca con fichajes de otras fuerzas políticas que han sido muy sonados, como el de los alcaldes de Almadén de la Plata, José Carlos Raigada (ex de Ciudadanos), y de Constantina, Rubén Rivera (ex de Constantina en tu mano), o el del grupo municipal naranja de Cazalla de la Sierra, con Adrián Torres, para librar en este extremo de la provincia el pulso por la Diputación. Por contra, esta líder independiente anunció su retirada: “Llega el momento en que tiene que entrar gente nueva, con mucha ilusión, que cuiden mucho mi pueblo, a su gente, y nuestra comarca”.

Alejada de las proclamas partidistas y las frases hechas, Eva Ruiz saca pecho de los valores de la buena política que ha tratado de practicar en este periodo. “Llevo en política desde pequeña porque creo que cuando las cosas no nos gustan o cuando nos vemos con derecho de opinar, lo importante es participar y tratar de hacer las cosas desde dentro. Entiendo que hay que estar en los foros y en los lugares donde se toman las decisiones para hacer todo lo que puedas por tu pueblo”, confiesa.

El Parque Natural de Sierra Morena

Respecto al Parque Natural de la Sierra Morena de Sevilla, cuestionado en algunos municipios como Las Navas o Almadén, la regidora alaniseña es contundente: “Estar en un espacio protegido siempre debe ser una oportunidad para las personas que estamos en ese territorio, pero al gobernar nos topamos con la burocracia; por eso hemos tratado entre todos los alcaldes de analizar los planes de ordenación que nos coartan respecto a otros territorios, y cambiar las normativas”, explica Ruiz, que ha defendido “que las leyes que son injustas hay que cambiarlas, no podemos ser conformistas y dedicarnos luego a la protesta, hay que ir al fondo y pelearlo ¿Qué leyes nos están oprimiendo? ¿Qué leyes nos están fastidiando y obstaculizando nuestro desarrollo? Porque cuando un técnico tiene que informar lo hace basándose en una normativa específica que tiene que aplicar. Entonces hay que adaptar esas normativas y tenemos que proponerlo también desde los ayuntamientos”.

A pocas semanas de abandonar el sillón de la Alcaldía, la dirigente de Alanís reconoce a sus pares de la comarca y agradece la experiencia que ha compartido con ellos. “En un territorio, si nos echan a pelear a unos pueblos con otros nos tienen entretenidos, mientras otras zonas se llevan las inversiones y los proyectos. El creernos que somos potentes nos ha ayudado a traer inversión para la comarca, haciendo piña a nivel comarcal para defender los intereses de nuestros pueblos”, celebra.

De su paso por el Ayuntamiento, la primera edil de Alanís subraya que ha sido la alcaldesa de las infraestructuras y de las cosas que no se ven. “Cuando se habla de despoblación había que poner pie en pared, llegar al fondo y transformarlo en acciones políticas: no es normal que se pose un pájaro en los cables y se nos va la luz, de cobertura e Internet íbamos fatal, hay un depósito de agua construido desde 2009, pero los vecinos teníamos que comprar grupos de presión porque el abastecimiento era precario... todas estas cosas que dan bienestar en la vida diaria han sido en lo que más me he enfocado”. Y añade: “El giro ha sido increíble en cuanto a las instalaciones deportivas”.

“Hay que ser valiente para presentarse”

En clave local, Eva Ruiz se va sin reproches, reconociendo a las tres fuerzas políticas que se disputan el Gobierno municipal. “Como me merecen tanto respeto todos, porque hay que ser muy valientes para presentarse a unas elecciones, no puedo decir nada malo de nadie: nos vamos a encontrar al PSOE, al PP, que los lideran mujeres, y la agrupación independiente que lidera un compañero”, manifiesta, y asegura que hasta que tome posesión el nuevo equipo seguirá en los mandos: “Estaré haciendo las cosas como si mañana fuera a seguir, no quiero desatender nada porque yo ya me voy, no me gustaría perjudicar a quiénes vengan a gobernar en adelante”.

Antes de abandonar el despacho, lanza una última proclama: “Quiero que sepan que, con independencia de quién entre, pueden contar conmigo para lo que necesiten, que me encontrarán a disposición porque no se nos puede olvidar que lo primero es nuestro pueblo”.