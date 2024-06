Alumnos de las Tres Mil Viviendas imitan un mural de Maya Hayuk para tapar 30 años de paredes sin pintar en su colegio

Uno pasea por una avenida de Nueva York, por un distrito de Eindhoven, en Alemania, o por un barrio de Rabat, en Marruecos, y se sorprende por la explosión de colores de un enorme mural callejero, obra de la artista neoyorkina Maya Hayuk, pionera del arte urbano y la abstracción. Desde hace unas semanas, esos mismos diseños y colores han aparecido en las paredes de un colegio del Polígono Sur, uno de los distritos más castigados de Sevilla por la pobreza, el paro y el narcotráfico. ¿Cuándo ha pasado por allí Maya Hayuk con sus pinturas?

Un grupo de alumnos y maestros del colegio de Infantil y Primaria Manuel Giménez Fernández, próximo a uno de los barrios más deprimidos de Sevilla —las Tres Mil Viviendas— se ha cansado de esperar a que el Ayuntamiento de la ciudad restaure los muros de su escuela, que llevaba más de 30 años sin pintar. Desde que existe el colegio.

Los estudiantes se han arremangado y diseñado un mural con el que han cubierto una pared, dejando constancia (con colores) de dos realidades: una, que la paciencia con la inacción de un Consistorio no es infinita —dura tres décadas, pero no es infinita—; y dos, que en las escuelas de las Tres Mil sigue existiendo un gen de orgullo y autosuperación para hacer las cosas por uno mismo si hace falta.

El abandono de numerosos colegios de la capital hispalense, en especial de aquellos menos céntricos por parte el Ayuntamiento de Sevilla, responsable de su mantenimiento, es fruto de críticas y movilizaciones ciudadanas como las protagonizadas por Barrios Hartos.

En este marco, miembros del equipo educativo del Manuel Giménez Fernández llevan tiempo demandando la intervención del Consistorio en las infraestructuras exteriores de un colegio que lleva más de 30 años en funcionamiento. “En otras zonas de Sevilla esto no se permitiría, tanto por la fuerza del AMPA como por la imagen propia de la ciudad; dudo que en Nervión o Sevilla Este permitan que esto pase”, afirma Alberto Barrera, docente en el colegio.

El reciente tiroteo y el apuñalamiento acaecidos en el Polígono Sur como consecuencia de una reyerta entre dos clanes ha vuelto a poner el foco mediático en este distrito sevillano, históricamente castigado por la pobreza, el narcotráfico y la desidia de las administraciones. Este suceso ha retroalimentado los estigmas negativos que durante años han perseguido al distrito y a sus habitantes: drogas, peleas o enganches a la luz que han llegado a calificarlo como un “barrio sin ley”. Ante ello, Barrera, harto de que esta imagen negativa del barrio persiga a sus alumnos, ha impulsado en mayo un proyecto mediante el cual están llenando de murales las paredes del colegio, notablemente deterioradas.

“Siempre he creído que todo aquello que no eliges es lo que te define: tu ciudad, tu barrio, tu familia… Son cosas de las que la gente de aquí se enorgullece; para ellos son un logro”, advierte. Barrera cree que sus alumnos no deberían avergonzarse de su barrio. Con este proyecto, el docente no solo busca reivindicar que la imagen de su entorno y sus habitantes no se corresponde con lo que se muestra en los titulares de prensa. También busca hacer ver a sus alumnos que sus acciones positivas o su esfuerzo tienen un impacto directo: “El progreso del barrio está en sus manos”.

Así, Barrera decidió iniciar el pasado 9 de mayo una actividad con sus 11 alumnos de 5º de Primaria centrada en pintar con murales las paredes exteriores del colegio, tras la previa aprobación del equipo educativo. Estas primeras pintadas imitan las realizadas por la artista norteamericana de origen ucraniano Maya Hayuk, famosa por sus murales a gran escala en ciudades de todo el mundo, desde Nueva York, Río de Janeiro o Eindhoven.

Según cuenta Barrera, la artista estadounidense, que tiene su estudio en el barrio de Williamsburg, en Brooklyn, tuvo constancia de ello a través de unas fotos que subió a redes sociales una profesora del centro y, tras ser informada del contexto de las mismas, les felicitó personalmente por esta “gran iniciativa” y homenaje a su pintura.

Infraestructuras notablemente deterioradas

Estos grafitis se han realizado en el exterior para mejorar la imagen del colegio, cuyas paredes exteriores “llevan sin pintarse desde la construcción del propio colegio hace más de 30 años”. Desde el equipo docente, informan al SevillaelDiario.es que estas paredes se encuentran notablemente “abandonadas y deterioradas ante la inacción del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que se pasan la pelota en materia de competencias educativas”.

El consistorio hispalense y su alcalde, José Luis Sanz, ya vienen siendo criticados por plataformas como Barrios Hartos y numerosos usuarios en redes sociales, por realizar “acciones selectivas” de limpieza de la ciudad que se extienden a unas zonas sí y a otras no. Cada vez que el alcalde de Sevilla pone un mensaje en la red social X (antes Twitter) sacando pecho porque el Ayuntamiento limpia tal cosa, le sale una cascada de ciudadanos diciendo que muy bien, pero que qué pasa con su barrio.

El pasado lunes 23 de octubre de 2023 una oleada de críticas estalló en redes sociales, cuando el muro de Triana, bajo la calle Betis, amaneció con una enorme pintada protesta en la que podía leerse 'Palestina libre'. El regidor lanzó el mensaje de que se eliminaría en cuestión de horas. Aquello ocurrió poco después de que un vendaval y una tormenta dejasen ramas caídas por toda la ciudad. “En Pino Montano llevan los árboles caídos desde hace más de una semana, voy a tener que grafitear en cada tronco la palabra 'Palestina' para que hagáis caso”, le echó en cara un vecino en la misma red social.

Falta de presupuestos

El actual gobierno municipal, quien ya fue informado de las carencias y necesidades que presenta el colegio Manuel Giménez, ha culpado a sus predecesores socialistas por “el escaso presupuesto destinado al mantenimiento de los colegios”: “el contrato de mantenimiento que ha dejado el PSOE para colegios es de tres mil euros”, afirman. El equipo de José Luis Sanz asegura que en “aproximadamente 17 días” tendrá lugar una reforma de los presupuestos que prevé incrementarlo a “2,5 millones de euros”.