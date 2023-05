Una iniciativa ciudadana pide que Sumar y Podemos lleguen “cuanto antes” a un acuerdo de cara a las generales

“Preocupación y dolor ante los desencuentros y desunión entre las fuerzas progresistas”, reza uno de los pasajes del manifiesto presentado este miércoles en Sevilla y en el que, con un título más que significativo ('¡Así no!'), personas “de diferentes sensibilidades de izquierdas y algunas de ellas afiliadas a distintos partidos” reclaman “máxima unidad” a los dirigentes y organizaciones del ámbito de la izquierda “para resolver las diferencias con la suficiente altura de miras para alcanzar un gobierno de progreso” a partir de las elecciones generales previstas para final de año.

La idea surgió en el acto de homenaje a los exdirigentes de IU en Sevilla absueltos tras años de “cacería política”, celebrado el pasado 31 de enero. Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada Universidad de Sevilla, y Antonio Rodrigo Torrijos, ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, coincidieron en su mensaje de unidad en los partidos de izquierda de cara a próximas citas electorales. Unas llamadas, unas inquietudes parecidas entre personas “de diverso pelaje” y una cita en la cafetería Pando, en la calle San Eloy, el pasado 13 de abril, fueron dando forma al manifiesto presentado y a la “iniciativa ciudadana”, que tiene el principal objetivo de que Sumar y Podemos lleguen “cuanto antes” a un acuerdo por el cual “pongan en marcha candidaturas ciudadanas unitarias y populares” en las elecciones generales.

De acuerdo literalmente al manifiesto, “pedimos a las responsables y dirigentes de Sumar y Podemos altura de miras, inteligencia para darse cuenta de la situación tan peligrosa en la que estamos, generosidad para actuar unitariamente, y lucidez para entender que tampoco se trata de ofrecer acuerdos de última hora y mesa de camilla entre dirigentes, sino una alternativa popular sobre la que pueda pronunciarse y de la que forme parte la ciudadanía”, apunta el manifiesto, que ha reunido ya más de 2.100 apoyos en toda España en la web peticion.es y cuyo grupo promotor está formado por Torres, Torrijos, Juan Tortosa (periodista), Raquel Rodríguez (activista social), Carlos Arenas (historiador) y Ana Reina (procuradora de los tribunales).

Rodrigo Torrijos, que ha ejercido de primer portavoz durante la presentación de la iniciativa a la prensa, ha expuesto la “preocupación” de los promotores “de cara al futuro” ya que “la coyuntura social y política induce” a considerar que las fuerzas del espacio transformador a la izquierda del PSOE“ pudieran no llegar a concurrir ”de manera unitaria“, apostando por lo contrario, por la ”unidad como mecanismo de garantía“ ante la eventualidad de que ”la operación en curso de un bloque reaccionario“ pudiera consagrarse en España.

“La mejor defensa de los intereses de la mayoría social”

El manifiesto, secundado “por sevillanos” en su cuarta parte (misma cifra “que en Madrid”), ha cifrado Torrijos, “se ha extendido por todo el país”, destacando entre los apoyos Carmen Lizárraga, Rubén Sánchez o Joaquín Urías. “Nos ha sorprendido positivamente por su seguimiento”, ha dicho el exdirigente de IU, quien ha insistido en que se trata de una “iniciativa ciudadana” que pretende recorre otras ciudades españolas (Madrid, Málaga, etc.) y que “interpela” a Sumar y Podemos. “Es imperativo. Es la mejor defensa de los intereses de la mayoría social y sus derechos y libertades para que no se imponga el bloque reaccionario que se está construyendo. La involución podría durar demasiado tiempo”, ha advertido, aludiendo a la “imperiosa necesidad” del acuerdo “para que no se disperse el voto”.

En cuanto a los tiempos en el desarrollo de la iniciativa, Torrijos ha comentado que “la mejor manera de respetar el proceso electoral que ahora arranca”, en alusión a los comicios municipales del 28 de mayo, es “congelar cualquier acción en estas dos semanas para no distraer la atención de la ciudadanía”. En ese punto ha anunciado que, tras el 28M, “vamos a convocar un acto público en Sevilla para hacer la presentación”, posteriormente en otras ciudades, con los objetivos ya mencionados y “estimular” el objetivo de “que no sobre nadie y no se pierdan en votos en la izquierda transformadora”, y la coalición que pueda surgir “consolide derechos” entre la ciudadanía de España.

Federico Noriega, activista de Asambleas Ciudadanas Constituyentes y Ecologistas en Acción,, también ha resaltado que el lema de '¡Así no! que pudiera sonar “negativo” está planteado por que los interpelados no estaban mostrando una actitud positiva sino “discrepancias” en estos primeros meses de 2023, y eso fuera “calando en las bases de simpatizantes” y trascendiera “cierto dolor” o “apatía” que pudieran hacer “que se corte el periodo de progreso que se abrió con el Gobierno de coalición en España.

“Nuestro movimiento está generando otros movimientos”, ha destacado Noriega, que espera que la iniciativa presentada “se multiplique por mil” y haciendo que los dirigentes “se sienten alrededor de una mesa” y “analicen las distintas posibilidades”. “Una sola candidatura de izquierdas que siga haciendo avanzar a nuestro país”, ha resumido en cuanto al objetivo. “Nos iremos aliando poco a poco”, ha advertido.

Un proceso unitario “creíble” y el recuerdo de las andaluzas

Respecto a las posibilidades de éxito para el acuerdo entre Sumar y Podemos que pregonan, existe un “cien por cien” de posibilidad de éxito“, ha augurado Juan Torres, confiado en que ”va a haber un acuerdo“. ”Otra cosa es que sea un acuerdo bien hecho“, apelando a ”la presión de la ciudadanía“ en este sentido. ”Si no, se habría producido un suicidio político“ que ”nunca se ha dado en España“, según ha aseverado.

En Torrijos reside igualmente un “convencimiento” de alcanzar el objetivo en el marco de un “contexto excepcional” y con una propuesta “estimulante” de cara a “que no haya una involución en derechos”. “La idea es que no nos situemos en la hipótesis temporal de que se llegara a un acuerdo de última hora”, defendiendo que la iniciativa se adopta “a seis meses” vista y aspirando a que el proceso unitario “sea creíble”. En ese sentido ha recordado el acuerdo sobre la “campana” entre las fuerzas de la izquierda en las elecciones andaluzas del pasado mes de junio.

“Un acuerdo que ilusione en la ciudadanía, con todas las consideraciones críticas que pudieran haberse dado particularmente”, y que se produzca “cuánto antes”, no más allá del otoño para que se acuerde “un proyecto unitario”, ha marcado Torrijos en el calendario. “La dispersión es simplemente desaparecer”, ha sentenciado Torrijos.

Por su parte, Noriega, quien ha aludido a los acuerdos “concretos” en este sentido de cara a las elecciones municipales, se ha preguntado “¿y por qué no antes del verano y nos quedamos todos más a gusto?” Eso “ilusionaría mucho”, se ha contestado. Hasta ahora ha habido “disidencias o distensiones” entre ambos partidos “sobre la estrategia”, “pero aquí no estamos para hacer amigos”, ha comentado, concluyendo que no aprecia “tanta distensión” porque esas cosas “ocurren en todas las familias”.

El “asesinato” y “las madrileñadas”

Torres, por su lado, ha reflexionado que esas diferencias “tienen mucho que ver con las personas dirigentes”, pero ha hecho hincapaié en la “anomalía democrática” que supone “una campaña de acoso, mentira, agresión e infamia contra la izquierda del PSOE por parte de la derecha económica, mediática y política”. “Es difícil hacer convergencia cuando el medio ambiente se hace para destrozar de manera agresiva. Hay que ponerse en el papel de las personas que toman decisiones políticas”, incluso desde el punto de vista judicial, en referencia velada a la situación vivida por Rodrigo Torrijos.

“Se está preparando una batalla mediática descomunal para poner todas las televisiones privadas al servicio de la derecha política”, ha augurado Torres, considerando en ese sentido qu “es difícil hacer política desde la normalidad en la izquierda” ante ello y apostando, al igual que Noriega, a “actuar con bastante más celeridad” en este sentido “y con generosidad”, “anteponiendo los intereses sociales a los de cada organización”.

Por último, también ha querido intervenir el historiador Carlos Arenas, quien no tacha de “suicidio político” la posibilidad de no acudir en coalición a las elecciones generales, como ha dicho el exministro Manuel Castells a elDiario.es, sino que se trataría de “un asesinato de la mayoría social” de este país. Arenas ha añadido acerca de esas “rencillas” que “de ahí la contundencia del slogan”, ante la posibilidad de que eso podría “estar contagiando a militantes en la periferia”, resaltando que la iniciativa presentada este miércoles surge “desde la periferia hacia el centro de la política”, e instando a los máximos dirigentes de los partidos aludidos a “que dejen de hacer 'madrileñadas'” y “pónganse de acuerdo con la mayoría social”.