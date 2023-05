Sumar esboza su programa: herencia universal, impuesto permanente a los ricos y plurinacionalidad

No es un programa político con el que presentarse a las elecciones ni un documento definitivo, pero Yolanda Díaz ya cuenta con un importante trabajo intelectual con el que dar forma a los planteamientos políticos de Sumar. La plataforma con la que la vicepresidenta segunda pretende unir a la izquierda en un mismo proyecto ha esbozado en los últimos meses una serie de documentos por sectores que perfilan una visión socialdemócrata de la sanidad, la economía o el modelo de Estado, pero que plantean una profundización progresista del sistema del bienestar actual, con un impuesto permanente a los ricos o la implementación de una herencia universal de 20.000 euros por persona.

Sumar lanza una web para involucrar a la ciudadanía en la redacción de su programa político

Más

Sumar abrió el pasado jueves las tripas de los trabajos que han realizado en los últimos meses 35 grupos de trabajo sectoriales, con expertos, miembros de organizaciones y voluntarios. En total, más de 1.000 personas, según la organización, que han ido aportado ideas para la construcción de un programa para un proyecto de país “para una próxima década progresista”, el lema sobre el que el equipo de Yolanda Díaz ha construido la idea fuerza de esta fase inicial de la plataforma política.

A través de una página web, la ciudadanía puede ahora aportar sus ideas y votar las propuestas ya planteadas o que registren el resto de personas que se vayan inscribiendo en la plataforma. Se trata de un proceso participativo en el que la población interesada en este proceso puede ir leyendo y opinando sobre las líneas que ya nutren el primer trabajo intelectual y programático de Sumar. Las ideas con más acogida entre los inscritos (la organización denomina a sus protomilitantes de la misma manera que Podemos) pasarán a una fase de moderación y revisión por parte de un equipo de expertos y dirigentes del proyecto que ensamblarán esas aportaciones en un documento final, la síntesis del proyecto de país de Sumar. Según informan fuentes del proyecto, en las primeras 24 horas ya se habían registrado unas mil propuestas.

Esos primeros 35 documentos ya se pueden leer y abordar. Divididos en materias como Juventud, Bienestar y derechos sociales, Economía para una vida mejor, Cuestión urbana, Trabajo decente, Migraciones, Calidad democrática y Modelo territorial, los textos son un esbozo de las ideas de un proyecto político que apenas ha echado a andar. La vicepresidenta segunda anunció su candidatura a las elecciones generales el pasado 2 de abril en un acto que sirvió como puesta de largo de Sumar, que durante un año ha estado nutriéndose con actos en diferentes actos de España y el trabajo de estos grupos, de la aportación de personas sin una adscripción política concreta.

Una herencia universal

La impronta ideológica de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en los documentos publicados es evidente. El grupo de trabajo de Economía recoge algunas de las ideas que Yolanda Díaz ha ido pronunciado en los actos de escucha que ha realizado por España en los últimos meses, como por ejemplo la necesidad de democratizar las empresas, pero también la profundización del impuesto de sociedades o la creación de un impuesto permanente (y no temporal como el que está en vigor actualmente) a las grandes fortunas.

El impuesto de patrimonio podría transformarse en el marco de la reforma tributaria que proponemos en un Impuesto sobre las grandes fortunas de carácter permanente. En él se debe establecer, dada una escala estatal claramente progresiva, un mínimo para todas las CC.AA., evitando las bonificaciones autonómicas al 100% de la cuota y mínimos exentos similares a los vigentes en el impuesto sobre patrimonio“, plantea el documento del equipo encabezado por el catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Salamanca, Rafael Muñoz de Bustillo.

Para evitar que las personas puedan desgravarse grandes cantidades a través de sus sociedades, el texto plantea también “imitar la exención de participaciones societarias a negocios individuales y empresas de reducida dimensión”, y “reducir el límite de la cuota íntegra por debajo del 60% actual de la suma de las bases imponibles del IRPF. En la actualidad, este límite beneficia a poco más de 4.000 contribuyentes con patrimonios de más de seis millones de euros, que dejan de contribuir más de 1.500 millones de euros”, recuerda el documento.

Una de las ideas más novedosas en términos de economía y reducción de las desigualdades que plantean los grupos es la implementación de una herencia universal de unos 20.000 euros por persona. Esta idea bebe de los postulados de economistas progresistas de reconocido prestigio como el francés Thomas Piketty, autor de trabajos centrados en los problemas que acarrea la desigualdad en las sociedades. “Una herencia universal, en línea con las propuestas de Atkinson o Piketty, es una propuesta de igualación de oportunidades y distribución más igualitaria de la riqueza social que impactaría fuertemente en las oportunidades de la población más joven”, explica el documento, que propone que los jóvenes la reciban cuando cumplen la mayoría de edad y que podría financiarse con un impuesto sobre el patrimonio o de sucesiones inferior al 10% y que “dejase exenta la vivienda habitual y la riqueza hasta un millón de euros”.

Incremento del 4% de inversión en salud pública

Los grupos de trabajo han dedicado grandes esfuerzos a la cuestión sanitaria, no solo en lo que tiene que ver con la atención hospitalaria y primaria, también en las cuestiones de dependencia o de cuidados, que cuentan con documentos específicos. Sumar propone como punto de partida la creación de un “nuevo sistema de salud pública” con un incremento presupuestario de hasta un 4% y que incorpore la salud mental dentro de la órbita pública.

“El gasto sanitario aumentará anualmente medio punto de PIB hasta igualar el porcentaje promedio de los 10 países europeos con mayor participación de gasto sanitario público sobre el PIB”, explica el documento sobre Sanidad, que propone destinar un 25 o un 30% del presupuesto sanitario íntegramente a la atención primaria y comunitaria y un 4% a la salud pública.

El documento sobre salud pública también propone, como ha prometido en varios de sus actos Yolanda Díaz, incorporar a la cartera de prestaciones del sistema público otras de carácter preventivo como la salud bucodental o la óptica.

Federalismo y plurinacionalidad

Uno de los documentos en los que han trabajado los grupos también aborda la cuestión territorial y el modelo de estado, una cuestión que tradicionalmente ha supuesto un desafío para la izquierda nacional y que también fue fruto de debate interno durante la construcción del primer Podemos. Sumar propone un nuevo “acuerdo territorial” que articule “la complejidad del país, que comprenda su ”pluralidad política“ y tanto la ”voluntad de autogobierno“ como la voluntad del ”gobierno compartido“. El texto plantea la superación del actual estado de las autonomías a un modelo más federalizado y que además reconozca las distintas ”realidades nacionales“.

“Nuestra apuesta es por un federalismo de bienestar, de forma que conecte el ejercicio de autogobierno a la inclusión y la libertad real para todas las personas, incorporando el plano predistributivo y redistributivo en sus diferentes dimensiones sociales y territoriales, entre personas y comunidades, entre hombres y mujeres, entre diferentes generaciones, entre personas de diferentes procedencias”, expone.

“España es un país plural, de identidades diversas y superpuestas. Esta diversidad recogida pero no desarrollada en nuestra Constitución debe ser incorporada como un signo de madurez de nuestra democracia. La pluralidad es un valor del que sentir orgullo; debemos buscar fórmulas que permitan alcanzar un acuerdo que permita reconocer esta pluralidad lingüística y nacional, tanto en su dimensión del reconocimiento de las comunidades como en la propia pluralidad de España y del Estado”, expone el documento.

Los diferentes textos que están volcados ya en la web han sido diseñados por diferentes grupos de personas y han sido coordinados de forma general por el ministro de Universidades, Joan Subirats, y el catedrático de Derecho del Trabajo Antonio Baylos. Sin embargo, los documentos no tienen una estructura muy unificada (más allá de que todos plantean un diagnóstico y unos horizontes con propuestas concretas) y algunos abordan propuestas de forma más concreta que otros. Así, el documento que incide en el modelo territorial no entra por ejemplo en cuestiones como el derecho a decidir o la celebración de referéndums territoriales como forma de dirimir cuestiones como la independencia de Catalunya.

Tampoco hay mención, aunque este punto quizá no tendría encaje en el modelo territorial sino en un documento más amplio, a la cuestión del modelo de estado que defiende Sumar. Preguntados sobre este asunto en la rueda de prensa del lanzamiento de esta nueva fase, los portavoces designados para esta etapa Carlos Corrochano y Paula Moreno explicaron que si bien Sumar es un “movimiento radicalmente democrático” y considera que los cargos ciudadanos “se deben escoger en las urnas y no deben ser hereditarios”, este es un debate que no se puede abordar en una legislatura pero sí, esperan “en la próxima década”.

Un documento en el que los grupos han volcado numerosas propuestas es en el de calidad democrática, donde Sumar plantea, por ejemplo, la redacción de una ley de participación que desarrolle elementos como los referéndums y las consultas. La idea es “flexibilizar” estos conceptos con la introducción de consultas populares no vinculantes “que permitan hacer oír la voz ciudadana en asuntos relevantes y divisivos y, además, que se puedan convocar como resultado de la iniciativa popular”. También abordan la necesidad de rebajar el umbral mínimo de firmas necesarias para las iniciativas legislativas populares, ahora mismo fijado en 500.000 o la eliminación de la prohibición constitucional de que las manifestaciones ciudadanas entreguen en manos sus peticiones al Congreso.

18 actos de campaña

Yolanda Díaz acabará implicándose de lleno en la campaña para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Aunque la vicepresidenta segunda siempre enfatizó que su plataforma Sumar no se presentaba a estas elecciones y que prefería acudir solo a los sitios en los que se hubieran alcanzando amplios acuerdos de formaciones progresistas, finalmente acudirá a 18 eventos en hasta 11 comunidades autónomas y con candidaturas de todo tipo.

Si bien tendrá más presencia en aquellos territorios en los que sí se presentan candidaturas de unidad, como Navarra o Catalunya, también estará presente en lugares donde hay competencia entre diferentes listas de izquierdas, como Valencia o Madrid.

Yolanda Díaz hará campaña, por ejemplo, por el candidato de Podemos e Izquierda Unida a la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca, en un acto el 24 de mayo en Alicante y hará lo propio un día después con el candidato de Compromís al ayuntamiento valenciano, Joan Ribó.

En Madrid, la vicepresidenta acudirá a apoyar una candidatura del espacio de Unidas Podemos en Alcorcón, con el candidato a las municipales por Ganar Alcorcón, Jesús Santos, pero también mostrará su respaldo a la candidatura amplia de izquierdas que se presenta a la reelección en Rivas Vaciamadrid y en la que no está Podemos, que decidió no participar por la falta de acuerdo en el conjunto de la Comunidad con Más Madrid. También coincidirá con las candidatas de Más Madrid, de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde en los actos de la festividad de San Isidro del próximo 15 de mayo.