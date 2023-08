“¿Por qué tengo que llevar gorro en la piscina si soy calvo?”: el verano reaviva el debate sobre una norma “absurda”

Que el sentido común es el menos común de los sentidos es una conclusión a la que han llegado diversos pensadores a lo largo de la historia, como Voltaire. Es también la creencia que sostiene el protagonista de esta historia, aunque el objeto de su reflexión parta de una “anécdota” que, a priori, nada tiene que ver con las preocupaciones del célebre filósofo francés allá por el siglo XVIII.

N.G.M. es calvo. “Totalmente rasurado”, como él mismo se describe en conversación con SevillaelDiario.es. Por eso, cuando comenzó a nadar en el centro deportivo Supera Guadalquivir de la capital andaluza, optó por prescindir del gorro que generalmente se exige en las piscinas, guiándose por el criterio que le dictaba su sentido común. Sin embargo, pronto recibió la amonestación del director del centro, que le instó a usar la prenda en cuestión, bajo el amparo de lo que rige la normativa.

Sobre el papel, las piscinas de uso colectivo en la comunidad andaluza han de regirse por el Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprobó el Reglamento Sanitario de tales espacios. En su artículo 27, estipula que los usuarios han de “cumplir las normas que establezca el reglamento de régimen interno” de cada piscina y que deberá incluir, “como mínimo”, una serie de prescripciones, entre las que figura la “utilización de gorros de baño en las piscinas cubiertas”.

Unificar criterio y caer en “un sinsentido”

En el caso concreto del reglamento de régimen interno de las instalaciones deportivas del Instituto Municipal de Deportes (IMD) al que se remiten fuentes del Ayuntamiento de Sevilla consultadas por este periódico, el uso de gorro “será obligatorio” en las piscinas cubiertas, mientras que en las que sean al aire libre habrá que llevarlo “en el caso de tener el pelo largo”.

Partiendo de este marco legislativo, la normativa a la que apeló entonces el director técnico gerente del centro de titularidad pública municipal, pero de gestión privada que hace de escenario en esta historia, trata de salvar las posibles ambigüedades del reglamento extendiendo la obligatoriedad al conjunto de los usuarios para así “unificar” el criterio.

Sin embargo, tal uniformidad genera situaciones tan paradójicas como ver nadando a una persona sin pelo con el neopreno recubriendo su cabeza y, en la calle de al lado, otro usuario paseando su frondosa barba “de 10 centímetros” por toda la piscina, desatada. “Es como ponerle un guante a un manco”, arguye ahora el afectado, tirando de símil para ilustrar lo que a su juicio es “un sinsentido”.

Síntoma de una sociedad de lo “absurdo”

Tanto es así que el responsable del Supera Guadalquivir reconoce en declaraciones a este periódico que la norma en cuestión les ha traído más de un “quebradero de cabeza”. Existe, de hecho, una petición en change.org que aboga por “liberar a los calvos de llevar gorro de baño en las piscinas”, alegando que se trata de un “absurdo demencial” –por cuanto no se contempla el pelo que pueda tener el nadador en extremidades, pecho o espalda– y sugiriendo hacer extensiva la petición “a los chefs calvos”.

Sin conocer esta iniciativa, el propio N.G.M. manifestó su “perplejidad” al tener que abandonar la piscina por no llevar la prenda. Sin embargo, admite con resignación que, al final, ha decidido “acatar” las condiciones por no renunciar a una actividad tan beneficiosa para su salud física y mental como es la natación.

Semejante acto de sumisión lo ha llevado a reflexionar sobre la cantidad de “normas absurdas e inusuales que cumplimos y ya está”. Por eso, sin ánimo de denuncia pero sí de invitar a cultivar el pensamiento crítico entre chapuzón y chapuzón, el calvo de este relato anima a abrir un debate (simpático, pero no por ello menos filosófico) en torno a las contradicciones que la ciudadanía acepta por no cuestionar los preceptos que se le imponen. Más allá de lo anecdótico, este sevillano entiende que la situación que él vivió es “síntoma de una sociedad que no anda bien, que se calla por cosas que son realmente absurdas”. En definitiva, “que ha perdido el sentido común”. El menos común de los sentidos, apostillaría Voltaire.